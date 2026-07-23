La Aemet confirma un descenso de las temperaturas para este fin de semana en Mallorca: "No superarán los 34 grados"

Mientras miles de personas celebraban en las calles la segunda estrella conquistada por la selección española, Palma vivía también una de las noches más sofocantes de su historia reciente. La madrugada del pasado domingo al lunes no fue la más calurosa desde que hay registros, pero sí la más cálida registrada en un mes de julio en el observatorio de Portopí. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confrima que la temperatura mínima fue de 27,7 grados, un nuevo récord para este mes que supera en dos décimas la anterior marca, de 27,5 grados, alcanzada en 2019 y 2020.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, precisa que el récord absoluto de temperatura mínima en Palma continúa siendo el de 29 grados, registrado en agosto de 2022.

La noche récord se enmarca en un mes de julio que está siendo extraordinariamente cálido. Según los datos provisionales de la Aemet, la temperatura media en Mallorca alcanza por ahora los 28,4 grados, lo que supone 3,6 grados por encima de los valores habituales para estas fechas. De mantenerse esta tendencia, julio de 2026 superaría incluso a julio de 2022, uno de los más cálidos de las últimas décadas.

Además de las altas temperaturas, la elevada humedad está agravando la sensación de bochorno. Rodríguez explica que en este episodio coinciden "temperaturas muy altas con valores importantes de humedad", una combinación que incrementa notablemente la sensación térmica. Como ejemplo, destaca que el lunes se registró un punto de rocío medio de 25,4 grados, un indicador de la gran cantidad de humedad presente en el ambiente y que también explica que las temperaturas nocturnas apenas desciendan.

Dos olas de calor distintas

La Aemet ha contabilizado dos olas de calor en Mallorca durante este mes de julio. Aunque pueda parecer un único episodio prolongado, Rodríguez recuerda que para declarar oficialmente una ola de calor deben cumplirse simultáneamente dos criterios: que las temperaturas elevadas se mantengan durante varios días y que afecten a una parte importante del territorio. Cuando alguno de esos requisitos deja de cumplirse, el episodio se considera finalizado.

La primera ola de calor se desarrolló entre el 5 y el 12 de julio y respondió a una situación dominada por altas presiones y aire descendente que se calentaba al comprimirse en las capas bajas de la atmósfera.

La segunda comenzó el 18 de julio y continúa activa. En este caso, está provocada por la llegada de una masa de aire africano, una configuración más habitual de los episodios estivales en Baleares y que también explica la elevada humedad y la presencia de polvo en suspensión que se ha observado estos días.

Descenso de temperaturas el fin de semana

La previsión de la Aemet apunta a que esta segunda ola de calor tiene los días contados. Aunque la validación oficial se realizará una vez concluya el episodio, Rodríguez señala que a partir del sábado comenzará un descenso de las temperaturas, que será más acusado durante el domingo. Ese día las máximas "no superarán previsiblemente los 34 grados" en la isla y, en principio, ya no será necesario mantener avisos por altas temperaturas.

No obstante, el alivio podría ser temporal. La previsión estacional de la Aemet para agosto anticipa temperaturas entre uno y tres grados por encima de lo normal, un escenario que podría favorecer nuevos episodios de calor intenso, aunque todavía es pronto para confirmar si llegarán a cumplir los criterios necesarios para ser considerados nuevas olas de calor.