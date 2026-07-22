El ventilador con agua de Lidl de 12,99 euros para la ola de calor: "Bajó 5 ºC mi habitación" /

Con España inmersa en una nueva ola de calor y los termómetros disparados en buena parte del país, cualquier solución para refrescar la casa despierta interés. Especialmente si es pequeña, consume poco y cuesta menos de 15 euros.

Lidl ha puesto a la venta un enfriador de aire de sobremesa de la marca Tronic pensado para utilizarse junto a la cama, sobre un escritorio o en una mesa auxiliar. Su precio, 12,99 euros, es uno de sus principales reclamos, pero también han llamado la atención algunas opiniones publicadas por los compradores.

"Es increíble la potencia que tiene con lo pequeño que es. En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5 ºC", asegura uno de los usuarios que ha valorado el producto en la página de Lidl.

La afirmación corresponde a una experiencia particular y no a una reducción de temperatura garantizada por el fabricante. El resultado puede variar dependiendo del tamaño de la estancia, la ventilación, la humedad ambiental y la distancia a la que se coloque el aparato.

Cómo funciona el enfriador de aire de Lidl

Este dispositivo no es un aire acondicionado portátil. Se trata de un pequeño ventilador que utiliza agua para expulsar aire más fresco y mejorar la sensación térmica en la zona próxima al aparato.

El enfriador cuenta con tres niveles de velocidad, una potencia de 10 W y un depósito con capacidad para 700 mililitros. Según la ficha del producto, puede funcionar durante un máximo de siete horas con el depósito lleno.

Por sus características, está pensado principalmente para un uso individual y cercano: mientras se trabaja frente al ordenador, durante la noche en una mesilla o para refrescar una zona concreta de una habitación pequeña.

También incorpora una luz ambiental LED regulable en siete colores. El usuario puede seleccionar un tono fijo, activar el cambio automático de color y ajustar la intensidad en tres niveles.

Los ventiladores, un recurso para atenuar la sensación de calor. / Shutterstock

Un aparato pequeño y fácil de transportar

Una de las principales ventajas de este enfriador es su tamaño. Mide aproximadamente 17,7 centímetros de largo, 16,7 de ancho y 17,8 de alto, por lo que ocupa poco espacio y puede trasladarse fácilmente de una habitación a otra.

El aparato incluye un asa de transporte y funciona mediante una conexión USB-C. Se vende con un cable de aproximadamente un metro de longitud, aunque debe colocarse cerca de una fuente de alimentación compatible.

Su formato compacto permite utilizarlo en espacios donde un ventilador convencional puede resultar demasiado grande o incómodo. Sin embargo, está diseñado para refrescar a corta distancia y no para enfriar por completo una vivienda o una habitación de grandes dimensiones.

Precio y disponibilidad en Lidl

El enfriador de aire de mesa Tronic tiene un precio de 12,99 euros. En la página web de Lidl figura como agotado online, aunque la cadena anunció su llegada a los establecimientos físicos a partir del 10 de julio.

La disponibilidad puede variar según la tienda y la zona, especialmente durante los episodios de temperaturas extremas, cuando aumenta la demanda de ventiladores, aires acondicionados portátiles y otros aparatos para combatir el calor.

El ventilador que enfría con agua de Lidl / / Lidl

Qué opinan quienes ya lo han comprado

El producto acumula alrededor de 70 valoraciones en la web de Lidl y obtiene una puntuación media de 4,2 sobre 5. El 61% de los compradores le concede cinco estrellas y otro 20% lo valora con cuatro.

Entre los aspectos mejor valorados aparecen su relación calidad-precio, el tamaño reducido y el nivel de ruido. "El tamaño es pequeño, pero cumple muy bien con su función de enfriar el espacio", afirma uno de los usuarios.

Otro comprador lo describe como un "aparato pequeño que cumple su función" y destaca que "no es demasiado ruidoso".

No todas las observaciones son completamente positivas. Algunos usuarios advierten de que, al funcionar con agua, puede aumentar la sensación de humedad cuando permanece encendido durante mucho tiempo. Es una cuestión que conviene tener en cuenta en habitaciones poco ventiladas o en zonas donde la humedad ambiental ya es elevada.

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En cualquier caso, por 12,99 euros, este aparato se presenta como una solución económica y de uso puntual para quienes buscan algo más compacto que un ventilador tradicional, siempre teniendo claro que su capacidad de refrigeración no es comparable a la de un aire acondicionado.