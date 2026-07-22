USAE denuncia temperaturas de hasta 33 grados en la residencia de La Bonanova y reclama una climatización "urgente"

El sindicato USAE ha denunciado este martes que la residencia de mayores de La Bonanova, en Palma, registra temperaturas de entre 30 y 33 grados en distintas dependencias del centro desde el inicio del verano, una situación que, según advierte, pone en riesgo tanto a los residentes como a los profesionales que trabajan en las instalaciones.

En un comunicado, la organización sindical asegura que lleva "años" alertando de este problema y sostiene que la situación se repite cada periodo estival. Atribuye esta circunstancia a la "dejadez" del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), al que acusa de no adoptar las medidas necesarias para garantizar unas condiciones ambientales adecuadas.

El dispositivo marca 33 grados en el interior de la residencia de la Bonanova. / USAE

USAE sostiene que estas temperaturas incumplen lo recogido en el Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, que establece que, en la medida de lo posible, las condiciones ambientales no deben constituir una fuente de incomodidad para los trabajadores y que deben evitarse las temperaturas extremas.

Según los datos facilitados por el sindicato, la lavandería y el comedor alcanzan los 33 grados, mientras que algunas habitaciones y la sala de baño geriátrico llegan a los 32. Asimismo, asegura que en la unidad de paliativos se registran 31 grados y que en los vestuarios del personal se han medido hasta 30 grados.

El responsable de Acción Sindical de USAE en Baleares, Alejandro Juan Alonso, reclama al IMAS que actúe "de forma urgente" para instalar un sistema de climatización que permita garantizar el descanso y el bienestar de los usuarios del centro.

"Estamos hablando de usuarios geriátricos que precisan unas condiciones climáticas adecuadas para evitar daños físicos", señala Alonso, que considera "inadmisible" que el problema continúe sin resolverse pese a ser conocido desde hace años. En este sentido, el sindicato defiende que una inversión en la climatización de las residencias es necesaria para preservar una atención de calidad y unas condiciones de trabajo seguras para los profesionales. USAE insiste en que el IMAS debe adoptar medidas para solucionar de manera definitiva una situación que, según denuncia, vuelve a repetirse este verano en la residencia de La Bonanova.