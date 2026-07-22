Los trabajadores de asistencia a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma sellan el fin de la huelga

El conflicto laboral que ha colapsado la operatividad del aeropuerto de Palma en plena temporada alta ha llegado a su fin. Tras casi dos meses de paros, protestas y tensas negociaciones, el Comité de Huelga y la dirección de la empresa Adelte —adjudicataria del servicio de asistencia a Personas con Movilidad Reducida (PMR)— han alcanzado un preacuerdo clave que sienta las bases para la firma definitiva de las nuevas condiciones laborales.

El principio de acuerdo supone la desconvocatoria definitiva de las movilizaciones, las cuales se encontraban en pausa desde el pasado 6 de julio, cuando la plantilla decidió paralizar las protestas durante tres días para dar una oportunidad al diálogo que finalmente ha dado sus frutos.

Las demandas de la plantilla, que el pasado mes de mayo denunciaba «coacciones» por parte de la empresa y una «precariedad crónica» que afectaba a la atención de los pasajeros, han quedado recogidas en el texto pactado. Entre las medidas más destacadas se encuentra la conversión de contratos temporales a la modalidad de Fijos Indefinidos (FIJI), garantizando la conversión de 35 trabajadores a plantilla fija.

Asimismo, el pacto consolida una jornada mínima del 75% para parte del personal fijo discontinuo hasta el final de la temporada, la publicación de cuadrantes mensuales para este grupo y una posible mejora de sus condiciones de cara al próximo año. Se busca así poner freno al "uso desmedido de los contratos a tiempo parcial y a las continuas ampliaciones de jornada impuestas con escaso margen de preaviso", en palabras de los empleados.

El documento contempla además la revisión y compensación de los posibles incumplimientos en los descansos acumulados entre enero y mayo de 2026, creándose una comisión de seguimiento específica. Por otra parte, se regulan por escrito los criterios para la concesión de vacaciones y días de libre disposición, la compensación de la formación fuera del horario de trabajo, la inclusión en nómina de la jornada real ejecutada y protocolos en materia de prevención de riesgos, revisión de vehículos y desconexión digital mediante la regulación del uso de WhatsApp.

'Dardo' a Trabajo

Sin embargo, el fin del conflicto no ha estado exento de mordacidad hacia las instituciones encargadas de arbitrar el proceso. Este diario ha tenido acceso a una carta que la plantilla ha querido dirigir a la directora general de Trabajo, Mari Luz Moreno Romero, quien ejerció de mediadora en las primeras fases de la negociación.

En la misiva, redactada con un marcado tono irónico, los trabajadores afean a la mediadora la presión ejercida durante las reuniones para que aceptaran propuestas considerablemente inferiores a las finalmente alcanzadas de forma independiente. Los empleados rememoran una advertencia explícita realizada por la responsable pública: «Si no cedéis aquí, yo desaparezco y las cosas que conseguiréis serán mucho peores, os lo garantizo».

«Cumpliste tu palabra. Desapareciste. Nosotros, muertos de miedo, tuvimos que seguir solos», le reprocha el colectivo en el escrito. Los empleados contraponen aquella advertencia con los logros finalmente conquistados tras mantener la huelga: «Un acuerdo unas cien veces mejor que lo que pretendías convencernos de firmar. Al final, lo mejor que hiciste por nosotros fue cumplir tu amenaza y desaparecer».

Lea la carta que la plantilla ha querido dirigir a la directora general de Trabajo, Mari Luz Moreno Romero Lea la carta que la plantilla ha querido dirigir a la directora general de Trabajo, Mari Luz Moreno Romero

Con la mirada puesta en la firma del pacto definitivo, previsto para el próximo 29 de julio, el Comité de Huelga destaca que este avance "histórico en derechos, transparencia y organización" ha sido fruto exclusivo del «esfuerzo y la unidad» mantenidos por la plantilla durante el dilatado conflicto.