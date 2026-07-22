De rozar los 40 grados al final de la ola de calor: así cambiará el tiempo en Mallorca

El tramo más intenso de la tercera ola de calor del verano se concentra entre este miércoles 22 y el jueves 23 de julio en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología prevé máximas cercanas a los 40 grados en el interior, presencia de polvo en suspensión y nuevas noches tropicales o tórridas. El viernes podría darse por terminado oficialmente el episodio, aunque el calor continuará siendo intenso en buena parte de la isla.

Aviso naranja en el interior de Mallorca

La Aemet ha activado este miércoles el aviso naranja por temperaturas máximas en el interior de Mallorca, donde los termómetros pueden alcanzar los 39 grados. El resto de la isla permanece bajo aviso amarillo, con valores que pueden llegar a los 38 grados.

La jornada estará marcada por un cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes medias y altas, brumas matinales y calima. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso, mientras que el viento soplará flojo de componente este, acompañado de brisas costeras.

En su aviso especial, la Agencia Estatal de Meteorología sitúa entre el miércoles y el jueves el punto álgido del episodio y contempla valores de entre 39 y 40 grados en el interior de Mallorca.

Una madrugada con mínimas de hasta 28 grados

El calor nocturno ha vuelto a ser uno de los aspectos más destacados de este episodio. Según los datos difundidos por Aemet en Baleares, el termómetro no ha bajado de los 28 grados en el Port de Sóller durante la madrugada de este miércoles.

También se han registrado mínimas de 27 grados en Banyalbufar, el faro de Capdepera y Palma-Portopí. Cabrera, Son Bonet y Portocolom se han quedado en 26 grados, mientras que numerosas localidades del interior y del litoral han mantenido valores de entre 23 y 25 grados.

Estas temperaturas encajan con la previsión de una nueva noche tropical o tórrida, una situación que se repetirá durante las próximas jornadas. En amplias zonas de Baleares, las mínimas continuarán por encima de los 20 grados y en algunos puntos costeros podrían mantenerse sobre los 25.

El jueves seguirá el calor intenso

El jueves 23 será, según la Aemet, el último día de la ola de calor, aunque las temperaturas continuarán en valores muy elevados. En Mallorca se espera un cielo poco nuboso, brumas matinales y persistencia del polvo en suspensión.

Los termómetros registrarán pocos cambios y volverá a producirse una noche tropical o tórrida. El viento será flojo del sur y suroeste, con el habitual régimen de brisas en las zonas costeras.

La Aemet mantiene para esta jornada el aviso amarillo en el norte y nordeste, el interior y el Llevant de Mallorca por máximas de hasta 38 grados. El aviso especial, que analiza el episodio en un ámbito más amplio, señala que puntualmente podrían rondarse los 39 o 40 grados en el interior de la isla.

El viernes acaba la ola, pero no las altas temperaturas

El escenario más probable para el viernes 24 apunta a la entrada de una masa de aire más fresca por el noroeste de la Península. Este cambio iniciará un descenso térmico progresivo y hará probable que dejen de cumplirse los criterios necesarios para considerar que continúa la ola de calor.

Ese alivio, sin embargo, será inicialmente limitado en Mallorca. La Aemet prevé que las temperaturas sigan siendo elevadas, especialmente en el interior, donde permanecerá activo el aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados.

El cielo estará poco nuboso y tenderá a presentar intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. También se esperan brumas, algún banco de niebla matinal y calima. Las temperaturas apenas cambiarán y la madrugada volverá a ser tropical o tórrida.

El viento comenzará flojo y variable y tenderá después a soplar del sur y sureste, ocasionalmente con intensidad moderada y acompañado de brisas costeras.

Una masa de aire cálido, seco y con polvo

La Aemet atribuye este episodio a un patrón de bloqueo formado por una dana estacionaria al noroeste de la península ibérica y un área de altas presiones en niveles medios sobre el norte de África.

Esta configuración ha facilitado la llegada a Baleares de una masa de aire cálido, seco y cargado de polvo en suspensión. La fuerte insolación propia de julio y la subsidencia generalizada han favorecido el ascenso de las temperaturas hasta valores muy elevados.

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La Agencia Estatal de Meteorología advierte de un nivel de peligro importante, e incluso extraordinario, durante las horas centrales del día, especialmente para las personas vulnerables y quienes realicen actividades al aire libre. El organismo también señala que el peligro de incendio seguirá aumentando hasta alcanzar valores extremos y recomienda consultar sus predicciones y avisos actualizados.