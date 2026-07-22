Restaurantes de la Serra de Tramuntana cancelan reservas por las restricciones el día del eclipse en Mallorca: “Hemos anulado nuestro evento”

A falta de veinte días para el eclipse total de sol que amenaza con paralizar algunos de los enclaves de Mallorca, el fenómeno astronómico ya empieza a alterar la actividad de algunos negocios que cuentan con una de las mejores panorámicas para observarlo. Los restaurantes de la Serra de Tramuntana se están viendo afectados por las restricciones de acceso anunciadas por el Govern para municipios como Estellencs, Deià, Valldemossa, Banyalbufar o Sóller y algunos establecimientos ya han comenzado a modificar los planes que habían preparado para esa jornada.

Cómo afectan las restricciones a los clientes que tienen reservas

Hace seis días el Govern anunció que la circulación general por la Ma-10 quedará restringida entre las 15.00 y las 21.00 horas, con excepciones para residentes, personas con alojamiento acreditado, servicios esenciales y transporte público. Sin embargo, los restauradores aseguran que todavía esperan conocer con detalle cómo funcionará el sistema de autorizaciones para los clientes que tengan una reserva. También hay preocupación por parte de quienes tienen una segunda residencia para acreditar su acceso.

El sector de la restauración es uno de los más pendientes de esa respuesta. Muchos establecimientos habían organizado propuestas especiales coincidiendo con un fenómeno astronómico que no volverá a repetirse en Mallorca hasta dentro de más de un siglo y ahora trabajan pendientes de cómo afectarán las restricciones a sus clientes.

Cancelación en Estellencs

En la Pizzeria Giardini, de Estellencs, Markus y Luisa ya han tomado una decisión. El restaurante había preparado un evento especial con un menú cerrado para 75 personas, pero la incertidumbre sobre los accesos les ha llevado a dar marcha atrás. "Hemos anulado el evento. Haremos un día normal, sin menú especial", explican los propietarios.

Aseguran que más de la mitad de las reservas ya se han cancelado y que muchos clientes les llaman para preguntar cómo podrán llegar hasta el restaurante el día del eclipse. "Teníamos preparado el local completo y ya llevamos unas cuarenta cancelaciones. Preferimos volver al servicio habitual antes que organizar un evento y que la gente venga preocupada por si podrá pasar los controles o llegará a tiempo", sostienen.

Los propietarios reconocen que la falta de información concreta ha pesado en la decisión: "No me creo que toda la gente pueda llegar a su sitio en tiempo y hora. Es inviable. Se está desbordando. Y las personas que puedan venir, después de todo este lío, van a venir enfadadas después de todo los nervios. También suponemos que les va a costar aparcar. Son demasiadas cosas para que vengan contentos".

Vall Hermós, pendiente del Ayuntamiento

La incertidumbre también se vive en Vall Hermós, en Estellencs. Su propietaria, Catalina Amengual, mantiene la programación prevista, aunque sigue pendiente de conocer cómo funcionará el sistema de autorizaciones. "¿Quién me pide meterme en estos berenjenales con los permisos? Lo haces con buena fe y luego las cosas se complican", se pregunta.

El establecimiento tiene unas 70 reservas para ese día y ya ha recibido llamadas de clientes preguntando cómo deberán proceder. "Hay personas que han cancelado, muy pocas, y otras nos preguntan qué tienen que hacer. Nosotros estamos esperando que el Ayuntamiento nos indique el procedimiento", señala. Hablar con el alcalde, Bernat Isern, le ha dado tranquilidad.

Le han explicado que el Govern está haciendo un papel que sea igual para todos los establecimientos donde se ponga el número de personas, el número de la reserva y se tendrá que enviar. Los clientes tendrán que llevar los permisos impresos.

Port Valldemossa limita las reservas por carretera

En el restaurante Es Port de Valldemossa, su propietario, Pedro Mas, optó por limitar las reservas antes de que se conocieran todos los detalles del dispositivo. "He recibido una barbaridad de llamadas y solo aceptamos a residentes del pueblo para no llenar. Lo veíamos venir y preferimos no garantizar mesas a gente que viene de cualquier parte del mundo y luego quizá no pueda llegar", explica.

En cambio, sí mantiene las reservas de clientes que llegarán por vía marítima desde Sóller, un acceso que no se verá afectado por las restricciones de circulación. "Tenemos muchas reservas de chárter desde Sóller y esas sí las mantenemos. No hemos querido pecar de un exceso de ambición", resume.

Los ayuntamientos esperan el modelo de autorización

El alcalde de Estellencs, Bernat Isern, explica que espera que esta semana desde el Govern repartan un modelo para repartir a los establecimientos con los permisos para el día del eclipse.

Isern prevé que muchos visitantes lleguen antes de las tres de la tarde para evitar las restricciones y reconoce que el municipio afronta el eclipse conincertidumbre. "Puede salir muy bien o ser un desastre. Pedimos precaución y que quien venga aparque con sentido común para que los servicios de emergencia puedan actuar si es necesario", sostiene antes de añadir que han pedido un refuerzo porque solo hay un policía local: "La situación está muy en el aire".