Los restaurantes de Mallorca, contra la prohibición de fumar en las terrazas: “Resta competitividad”

Restauración Mallorca CAEB rechaza la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La patronal considera que la medida sería "desproporcionada" y advierte de que podría “reducir la competitividad de Mallorca como destino turístico”, además de afectar directamente a la rentabilidad de miles de establecimientos.

La organización asegura que comparte el objetivo de proteger la salud pública, pero entiende que extender la prohibición a todos los espacios exteriores no responde a un criterio equilibrado. En su opinión, cualquier cambio normativo debería tener en cuenta las consecuencias económicas que podría generar en una comunidad donde el turismo y la restauración son dos de los principales motores de la economía.

La patronal recuerda que el turismo representa más del 40% del Producto Interior Bruto (PIB) de Baleares, mientras que las actividades relacionadas con el comercio, el transporte, la hostelería y el ocio suponen más del 41% de la estructura productiva del archipiélago. Además, Mallorca concentra más del 71% de los visitantes que llegan a las islas y genera más del 72% del gasto turístico, en un año en el que Baleares recibió más de 19 millones de turistas.

Desde Restauración Mallorca CAEB insisten en que las terrazas forman parte de la experiencia turística que ofrece la isla y no son un elemento secundario de la actividad hostelera. "La terraza no es un espacio accesorio para la hostelería mallorquina; sino que forma parte del propio producto turístico; por lo que imitar su funcionamiento sin valorar el impacto económico supone perjudicar a un sector que sostiene miles de empresas, empleos y buena parte de la economía de la isla", señalan desde la asociación.

La patronal alerta del impacto en la competitividad turística

La organización también sostiene que España ya cuenta con un elevado grado de cumplimiento de las políticas internacionales de control del tabaquismo, por lo que considera innecesario endurecer la normativa sin analizar previamente sus efectos económicos y sociales.

Además, compara la propuesta con la regulación de otros destinos competidores del Mediterráneo. Como ejemplo, cita el caso de Francia, donde la reciente ampliación de los espacios libres de humo dejó fuera a las terrazas de bares y restaurantes, una decisión que, según la patronal, busca proteger la actividad hostelera.

Para Restauración Mallorca CAEB, una prohibición total podría influir en la experiencia de algunos visitantes internacionales y hacer que Mallorca pierda atractivo frente a otros destinos europeos donde sigue estando permitido fumar en espacios abiertos.

Preocupación por las sanciones

Otro de los aspectos que más inquieta al sector es la responsabilidad que podría recaer sobre los empresarios para controlar el cumplimiento de la norma. La asociación considera inviable que los propietarios de bares y restaurantes tengan que vigilar el comportamiento de los clientes en terrazas con un tránsito constante de personas. Además, alerta de que podrían enfrentarse a sanciones de hasta 10.000 euros por infracciones cometidas por terceros.

Por ello, reclama que, si finalmente se aprueba alguna limitación en espacios exteriores, las posibles sanciones recaigan únicamente sobre la persona que incumpla la normativa y no sobre el titular del establecimiento.

Las propuestas del sector

Como alternativa a una prohibición generalizada, Restauración Mallorca CAEB plantea mantener la prohibición de fumar en todos los espacios interiores, donde considera que la protección de trabajadores y clientes debe seguir siendo prioritaria.

Asimismo, propone permitir el consumo de tabaco en terrazas y otros espacios completamente abiertos, dando la posibilidad a cada establecimiento de habilitar zonas diferenciadas para fumadores y no fumadores. Entre sus propuestas también figura establecer una distancia mínima entre ambas áreas cuando sea necesario y aplicar este mismo modelo a terrazas de locales de ocio y salas de fiesta.

La patronal subraya que el sector ya atraviesa un momento complicado por el aumento de los costes, la caída del consumo y la pérdida de rentabilidad que, según ellos, afectan a numerosos negocios de Baleares. "La protección de la salud pública es irrenunciable, pero también lo es preservar la sostenibilidad de un sector estratégico para Mallorca, por lo que las medidas deben ser proporcionadas, coherentes con el entorno europeo y compatibles con el mantenimiento de la actividad económica y el empleo", concluye la asociación.