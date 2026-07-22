El PSIB reclama aumentar las plazas de dependencia y reducir las listas de espera con la nueva financiación y emplaza a Prohens a "ponerse a trabajar"

La candidata del PSIB a las elecciones autonómicas, Rosario Sánchez, empieza a activarse de cara al próximo ciclo electoral. Esta mañana, tras reunirse con representantes del tercer sector, ha reclamado al Govern que aproveche el incremento de la financiación estatal en materia de dependencia para aumentar el número de plazas y reducir las listas de espera en Baleares.

Sánchez ha instado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a "ponerse a trabajar" para reducir los déficits que, a su juicio, arrastran las políticas de dependencia, después de que el Congreso aprobara la reforma de la Ley de Dependencia. La candidata socialista ha explicado que esta reforma permitirá un incremento sustancial de las aportaciones del Estado a las Comunidades Autónomas y que, en el caso de Baleares, supondría alcanzar unos 170 millones de euros, triplicando la financiación estatal hasta cubrir aproximadamente el 50 por ciento del presupuesto destinado a dependencia en las Islas.

Asimismo, ha reclamado la apertura de centros de dependencia como los de Calvià y Porreres, así como la mejora de las condiciones laborales de los profesionales que atienden a las personas en situación de dependencia. Sánchez también ha criticado que el PP se abstuviera en la votación de la reforma de la Ley de Dependencia, una decisión que ha calificado de "absolutamente incomprensible" al considerar que la norma mejora la atención a las personas dependientes.

Por otra parte, ha subrayado que la dependencia afecta especialmente a las mujeres, al señalar que la mayoría de las personas cuidadoras, tanto en el ámbito familiar como profesional, son mujeres y, en muchos casos, también migrantes.

La socialista ha realizado estas declaraciones tras reunirse con representantes del tercer sector, acompañada por la candidata al Consell de Mallorca, Amanda Fernàndez; el diputado Omar Lamin, y la consellera Sofía Alonso, en un encuentro que, según ha señalado, ha servido para escuchar las principales necesidades de un sector "esencial en la construcción de una sociedad más justa, centrada en las personas y también en los cuidados".

El PSIB constituye su comité electoral

El PSIB-PSOE ha constituido su comité electoral para "poner en marcha la maquinaria" de cara a las elecciones autonómicas, insulares y municipales previstas para mayo de 2027.

Lo ha hecho en una ejecutiva celebrada este miércoles después de el partido haya fijado ya a sus candidatos a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez; a los consells de Mallorca y de Menorca, Amanda Fernández y Pepe Mercadal, y a los ayuntamientos de Palma y Calvià, Iago Negueruela y Alfonso Rodríguez.

"El Partido Socialista pone en marcha toda su maquinaria electoral al servicio del cambio. Baleares no se puede permitir ni un año más de gobiernos de derecha aliada con la extrema derecha", ha declarado el secretario de Organización de la formación, Cosme Bonet.

El socialista, según ha indicado el PSIB en un comunicado, ha criticado al PP por no aplicar la ley estatal de vivienda, anunciar medidas contra la saturación que no se han aplicado y "alimentar o no frenar" los discursos de odio "que acaban contaminando la convivencia".

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Frente a todo ello, ha contrapuesto, su partido "se pone a trabajar, de forma urgente, en un proyecto de cambio que haga que Baleares vuelva a un camino de progreso, de sostenibilidad, de convivencia y de diálogo y tolerancia".