Mirar el eclipse puede causar una lesión irreversible en los ojos: el IB-Salut moviliza oftalmólogos y a otros 160 profesionales para el 12 de agosto

El IB-Salut desplegará un dispositivo especial con hasta 160 profesionales de refuerzo para afrontar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno que prevé atraer a miles de personas a Baleares y que, según advierten los especialistas, puede provocar lesiones oculares irreversibles si se observa sin la protección adecuada. La conselleria de Salud ha insistido en que una exposición de apenas 30 segundos al sol sin gafas homologadas puede causar daños permanentes en la retina y ha presentado esta mañana un protocolo específico que coordinará a Atención Primaria, hospitales y el SAMU 061.

El operativo contempla el refuerzo de 18 centros de salud situados en las zonas donde se prevé una mayor concentración de personas, un incremento de personal en los hospitales y el refuerzo del servicio de emergencias sanitarias. Además, se mantendrá una vigilancia especial durante los días posteriores al eclipse, ya que algunas lesiones oculares pueden manifestarse horas o incluso días después de la exposición al sol.

La consellera de Salud, Manuela García, ha explicado que el objetivo es que la población pueda disfrutar de un acontecimiento "histórico" con las máximas garantías de seguridad. "La retina no duele y una persona puede lesionarse sin ser consciente de ello", ha advertido. Por eso ha hecho un llamamiento a actuar "con responsabilidad, prudencia y sensatez" y ha recordado que el Govern lleva meses preparando un dispositivo específico junto con el resto de administraciones y organismos implicados.

Responsables de la conselleria de Salud, esta mañana en la presentación del protocolo para el eclipse del 12 de agosto. / CAIB

Solo sirven las gafas homologadas

La principal recomendación sanitaria es observar el eclipse únicamente con gafas homologadas con certificación ISO 12312-2. Los responsables de Salud han insistido en que las gafas de sol convencionales, independientemente de su nivel de protección, no sirven para mirar directamente al sol. Tampoco son seguros los cristales ahumados, radiografías, CDs, diapositivas veladas ni cualquier otro filtro casero. Tampoco deben utilizarse prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas sin filtros específicos, ya que concentran la radiación solar y aumentan el riesgo de sufrir lesiones graves.

La directora general de Salud Pública, Elena Esteban, ha subrayado que el daño en la retina puede producirse sin molestias inmediatas y que los síntomas pueden aparecer horas después. Entre ellos figuran la aparición de una mancha negra en el centro del campo visual, visión distorsionada o alteraciones en la percepción de los colores. También pueden producirse lesiones en la córnea, que suelen manifestarse entre seis y 48 horas después con enrojecimiento, escozor, lagrimeo o sensación de cuerpo extraño.

Los responsables de Salud han hecho también un llamamiento especial a las familias con niños pequeños. Recomiendan que los menores de seis años no observen directamente el eclipse porque resulta muy difícil garantizar que mantengan las gafas colocadas correctamente durante toda la observación y porque su retina es más vulnerable. En estos casos, han explicado, aconsejan seguir el fenómeno a través de la televisión u otros medios audiovisuales.

En caso de presentar síntomas tras el eclipse, Salud recomienda acudir al centro de salud o contactar con InfoSalut Connecta, desde donde se valorará si el paciente puede ser atendido en Atención Primaria o necesita ser derivado a un servicio de Oftalmología.

Refuerzo en centros de salud, hospitales y SAMU

El dispositivo sanitario contará con hasta 160 profesionales adicionales repartidos entre los tres niveles asistenciales. En Atención Primaria se incorporarán 40 efectivos (18 médicos, 18 enfermeras y cuatro conductores); los hospitales sumarán alrededor de 70 profesionales, entre médicos, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores; mientras que el SAMU 061 reforzará su plantilla con otros 50 profesionales, además de ampliar la dotación de la central de coordinación.

El director general del IB-Salute, Javier Ureña, ha asegurado que se trata de un dispositivo "de máximos", con "medidas escalables" que se activarán en función de las necesidades asistenciales que vayan surgiendo durante la jornada. Según ha señalado, el coste del operativo podría acercarse a los 100.000 euros en el caso de que fuera necesario movilizar todos los recursos previstos.

Uno de los principales refuerzos se concentrará en 18 centros de salud y dispositivos de urgencias próximos a las zonas donde se espera una mayor afluencia de público. En Mallorca recibirán personal adicional los centros de Andratx, Santa Ponça, Sóller, Esporles, Pollença, Trencadors, Martí Serra, Escola Graduada, Es Blanquer, s'Escorxador y Son Pisà. También se reforzarán Son Es Banyer, Canal Salat y Dalt Sant Joan, en Menorca; Santa Eulària, Vila y Sant Antoni, en Ibiza; y el centro de salud de Formentera. Cada uno contará con un equipo extraordinario que se sumará al personal habitual.

Además, Atención Primaria dispondrá de un circuito específico de derivación para los pacientes que requieran atención hospitalaria urgente, aunque el IB-Salut prevé que una parte importante de las consultas por lesiones oculares pueda resolverse directamente desde los centros de salud. Esa es una de las razones por las que el dispositivo permanecerá activo también durante los días posteriores al eclipse.

Refuerzo de oftalmólogos

Los hospitales reforzarán servicios considerados estratégicos, como Urgencias, Oftalmología, Anestesiología, Traumatología, Cirugía General, Radiología y Laboratorio, ante el posible incremento de la actividad derivado tanto de lesiones oculares como de accidentes de tráfico, golpes de calor, ahogamientos, incendios forestales u otras emergencias asociadas a la concentración de personas.

Como medida específica, desde la tarde del 12 de agosto hasta el día 15 habrá al menos un oftalmólogo localizado en todos los hospitales públicos. Además, en centros como Son Espases y Son Llàtzer habrá profesionales de presencia física durante la guardia, una medida que también podrá ampliarse en función de la demanda asistencial. Según ha asegurado Ureña, los pacientes que necesiten seguimiento después de una lesión ocular abandonarán el hospital con la cita de revisión ya programada.

El IB-Salut también prevé reorganizar una parte de la actividad programada. Según han explicado, los traslados sanitarios no urgentes que requieran ambulancia previstos para los días 11, 12 y 13 de agosto se intentarán reprogramar para liberar recursos destinados a posibles emergencias, aunque la actividad asistencial cuya demora pueda comprometer la salud del paciente se mantendrá con normalidad. Asimismo, el Govern prevé contar con la colaboración de la sanidad privada si fuera necesario atender un volumen elevado de pacientes.

En paralelo, la dirección general de Consumo mantiene una campaña para comprobar que las gafas de eclipse que se comercializan cumplen la normativa. Desde mayo ha realizado 30 inspecciones sobre cinco marcas y ha retirado 48 unidades que presentaban indicios de incumplir los requisitos de seguridad. Salud recomienda adquirir este tipo de productos únicamente en establecimientos de confianza, como ópticas o farmacias.