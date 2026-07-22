El juez limita a un delito de daños la acusación contra las activistas detenidas en Santa Maria

El juez encargado de investigar las pintadas contra la saturación turística en inmobiliarias de Santa Maria no incluye en sus autos el delito de pertenencia a grupo criminal, que la Guardia Civil sí atribuye a las dos activistas detenidas la semana pasada. El magistrado limita por el momento los cargos contra las dos jóvenes a un delito de daños tanto en el auto en el que acuerda dar inicio a la investigación judicial como en el que decretó la puesta en libertad sin ninguna medida cautelar.

El atestado en el que la Guardia Civil recopila sus investigaciones sobre los daños causados en cinco inmobiliarias en la madrugada del pasado 1 de junio sostiene que sus autores actuaron de "forma coordinada y premeditada". Además, vinculaba esos actos al manual publicado más de un mes después, el 7 de julio, por la plataforma 'Menys turisme, més vida' de cara a la manifestación del próximo domingo. Con todo, además de los delitos de daños -uno de ellos contra el patrimonio histórico porque una de las inmobiliarias está situada en un edificio protegido-, los investigadores incluyeron otro de pertenencia a grupo criminal. Este tipo penal castiga "la unión de más de dos personas que tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos" y tiene previstas penas de hasta dos años de cárcel.

Sin embargo, el titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma señala en sus autos únicamente que los hechos recogidos por la Guardia Civil en sus diligencias "hacen presumir la existencia de un delito de daños" y añade que no están por el momento "determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido". El magistrado despachó la puesta en libertad de las dos jóvenes detenidas en Santa Maria en un breve auto en el que solo les indica la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean citadas.

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Tampoco la nota de prensa difundida por la propia Guardia Civil sobre el caso alude al delito de pertenencia a grupo criminal, sino que califica a las dos jóvenes de "presuntas autoras de un delito de daños contra el patrimonio histórico y delito continuado de daños" y califica las pintadas de "actos vandálicos".