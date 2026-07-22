El general Alejandro Hernández habla de Mallorca como si estuviera en el extranjero. Esta lejanía emocional explica el despliegue sin precedentes, con un atestado de 120 folios incluido, tras las pintadas a que fueron sometidas cinco inmobiliarias suecoalemanas de Santa Maria por dos universitarias veinteañeras sin duda peligrosísimas de la citada localidad. El general sí tiene quien le escriba.

En cambio, la pedagoga Aina Calvo es inequívocamente mallorquina, y principal responsable como secretaria de Estado de Interior de la cúpula de la Guardia Civil en Mallorca. La exacaldesa de Palma ha reincidido con la Benemérita en la incompetencia que le impulsó a salvar sa Feixina, y todavía se espera su primera declaración sobre el esposamiento de licenciadas de su especialidad sin ningún antecedente violento. Compite en cobardía con el PSOE en su conjunto, que coloca al sumiso medallista olímpico Rodríguez Badal como apéndice del general citado.

Francamente, para entendernos, la Guardia Civil tiene cosas más importantes que hacer, y cualquier habitante de Santa Maria sabría señalarlas con mayor acierto que un analista. El general demuestra su humanidad al destacar que no se encerró a las veinteañeras en el calabozo, aunque olvida las esposas. Machaca una y otra vez con un gravísimo «delito de daños». Seguro que estremece a Aina Calvo, pero el Código Penal solo atribuye una pena de multa a este ominoso crimen. Y si se va a escribir un memorándum de 120 folios por cada pintada vandálica de la Vía de Cintura con las dimensiones de las registradas en Santa Maria, desaparecerán los bosques finlandeses.

Cabe agradecer al general su promoción inesperada de la manifestación del domingo, y agrada comprobar que Rodríguez no volverá a ser jamás alcalde de Calvià. Por cierto, es tramposo y ventajista que la Guardia Civil se aferre a unas pintadas de mayo, para emparentarlas con un ridículo Manual aparecido en julio. En cuanto al Govern desbordado, un poco hartos ya de que el vicepresidente que contrató para protegerlo a un agresor sexual y policial confeso imparta lecciones de seny a los nativos.