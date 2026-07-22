«Una enseñanza inclusiva necesita una Administración inclusiva»: SIAU exige más apoyo para los docentes con discapacidad en Baleares

Baleares cuenta con un total de 78 docentes con discapacidad en la enseñanza pública. Así lo ha revelado el sindicato dicente SIAU este martes gracias -ha detallado en nota de prensa- a la información facilitada por la Conselleria de Educación y Universidades, que ha aportado "los primeros datos oficiales sobre el personal con discapacidad reconocida igual o superior al 33%" que trabaja en el sistema educativo público no universitario de la comunidad autónoma.

De acuerdo con la información aportada, actualmente se encuentran en activo un total de 78 profesionales pertenecientes a este colectivo. En concreto, las cifras detallan la presencia de 48 funcionarios de carrera y 30 funcionarios interinos en ejercicio dentro de las aulas públicas de las islas.

Las tablas desglosadas por el departamento educativo autonómico muestran la distribución de estos profesionales según su condición laboral y ámbito geográfico. Entre los funcionarios de carrera con discapacidad, Mallorca concentra la mayor parte del colectivo con 37 docentes, lo que representa el 0,41% de su plantilla fija. Le siguen Menorca con 6 profesionales (0,52%) e Ibiza con 5 (0,35%), mientras que en Formentera no se registra ningún docente en esta categoría. En conjunto, los 48 funcionarios de carrera con discapacidad suponen un 0,41% sobre el total de 11.780 profesionales de esta categoría en el archipiélago.

En el grupo del personal funcionario interino en activo, la cifra global alcanza los 30 docentes, representando un 0,63% de los 4.779 interinos en ejercicio. Por territorios, Mallorca contabiliza 21 interinos activos con discapacidad (0,63%), Ibiza registra 7 (0,74%) y Menorca suma 2 (0,48%), manteniéndose Formentera sin registros en este apartado. Por otra parte, la información institucional identifica a otros 40 aspirantes a interinidad con discapacidad reconocida que actualmente no se encuentran en activo.

Inclusión profesional

Los datos remitidos recogen asimismo la presencia de estos docentes en diversas especialidades del sistema público, abarcando desde las etapas de Educación Infantil y Primaria hasta la Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y especialidades de apoyo educativo como Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Tras la recepción de los datos, desde SIAU se ha valorado la publicación de la información como «un ejercicio de transparencia necesario» que permite disponer de una radiografía oficial sobre el colectivo. La organización sindical ha apuntado que disponer de estos indicadores "resulta imprescindible para evaluar la efectividad de las medidas vigentes" y ha instado a la Conselleria de Antoni Vera a analizar la situación de este personal.

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Entre las peticiones del sindicato figuran el refuerzo de las políticas de adaptabilidad y accesibilidad de los puestos de trabajo, la garantía de igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional y la actualización periódica de estas cifras a través del Portal de Transparencia. "Nuestra organización considera que una enseñanza inclusiva también necesita una Administración inclusiva", concluye su escrito.