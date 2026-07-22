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ENCUESTA | ¿Considera proporcionado el arresto de las activistas por vandalizar agencias inmobiliarias en Santa Maria?

Las dos detenidas por su supuesta implicación en la vandalización de cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí

Las dos detenidas por su supuesta implicación en la vandalización de cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí / Ana B. Muñoz

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Agentes de la Guardia Civil arrestaron esta semana a dos jóvenes de Santa Maria acusadas de causar daños en varias agencias inmobiliarias. La imagen de las chicas esposadas ha sido muy criticada por amplios sectores sociales.

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