Encuentran cuatro cadáveres flotando en el mar frente a Portocolom, en Felanitx
Sospechan que los cuerpos, que estaban en avanzado estado de descomposición, podrían pertenecer a migrantes de una patera naufragada
La Guardia Civil rescató ayer por la tarde los cadáveres de cuatro personas en avanzado estado de descomposición que estaban flotando en aguas de Portocolom, en Felanitx. Los indicios apuntan a que podrían tratarse de migrantes que trataban de llegar a Mallorca en una patera.
Los cuerpos aparecieron flotando en el mar, muy cerca unos de otros, a 19 millas de Portocolom sobre las tres de la tarde de ayer. Fueron avistados por los tripulantes de una embarcación de Salvamento Marítimo que se dirigía a auxiliar una patera. Al comprobar que se trataba de cuerpos sin vida se dio aviso a la Guardia Civil, que envió al lugar a una lancha del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).
Los submarinistas de la Guardia Civil recuperaron los cuatro cadáveres y los trasladaron a una embarcación del Servicio Marítimo, que a su vez los llevó al puerto de Palma. Tras ser examinados por una comisión judicial, fueron conducidos al Instituto de Medicina Legal, donde se les practicará las autopsias y se tomarán muestras de adn para intentar identificarlos.
Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, lo que apunta a que debían llevar bastantes días en el mar. Todo apunta a que se trataría de ocupantes de una patera que habría naufragado durante la travesía entre las costas africanas y Mallorca.
Durante el día de ayer fueron detectadas dos pateras a su llegada a las costas de Mallorca, según informan desde Delegación del Gobierno. En la primera, interceptada poco después de las once de la mañana cerca de la costa de la Colònia de Sant Jordi, viajaban ocho personas de origen magrebí. Poco después, sobre las doce del mediodìa, fueron rescatadas otras tres personas de una embarcación a 32 millas al sureste de Mallorca. En los dos rescates intervinieron miembros de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.
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