Los empresarios de Baleares reclaman "huir de los extremismos" y defienden la actuación policial contra las activistas contra la saturación turística

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, arropada por los vicepresidentes de la patronal y representantes de las principales asociaciones empresariales ha comparecido este miércoles para mostrar su posicionamiento ante el debate en torno a la saturación turística y la manifestación convocada para el domingo. Los empresarios de Baleares reclaman "huir de los extremismos" y defienden la actuación policial contra las activistas contra la masificación detenidas en Santa Maria, "ha sido proporcionada". "Deberíamos preguntarnos si no hemos perdido el rumbo", afirma la líder empresarial porque "muchos de los que critican el turismo trabajan directa e indirectamente gracias a él".

Los empresarios han convocado una rueda de prensa cuando los ánimos en el archipiélago están al rojo vivo y a las puertas de una protesta ciudadana que reclama reducir los turistas que llegan a las islas en medio de la condena a la actuación policial por desmedida contra las jóvenes que realizaron pintadas contra inmobiliarias.

Desde la CAEB no se niegan los impactos negativos del turismo y se exige al Govern y al resto de administraciones que de una vez se gestionen los flujos de turistas. "Nada se conseguirá reduciendo visitantes. En una comparecencia marcada por la conciliación los empresarios si bien no "reprochan" al Ejecutivo balear su inacción sí vienen a criticar con dureza el letargo en resolver los problemas que enfrenta la población balear. "Baleares no debe elegir entre economía y calidad de vida, debe exigir ambas", defiende Planas.

Ante la controvertida actuación policial contra las jóvenes de Santa Maria, al ser interpelada la presidenta de CAEB asegura que los empresarios "respetan y defienden" su proceder porque se "ha atentado" contra negocios y empresas de la isla y lo consideran "proporcionado".

Su alegato más duro ha pivotado sobre la falta de gestión de los flujos de turistas en Baleares. "No podemos crecer ilimitadamente" y por ello exigen "una buena gestión". Ahora bien, Planas ha mostrado también su respeto a la protesta del domingo: "No estamos en contra de ninguna manifestación". Defienden "el respeto" a empresas y ciudadanos y el derecho a manifestarse.

"Preocupados" por la sociedad

"La dificultad para acceder a una vivienda, la presión sobre las infraestructuras, los problemas de movilidad, la protección de los recursos naturales y la sensación de que construir un proyecto de vida en las islas es cada vez más difícil son realidades que no deben minimizarse ni negarse. Estamos preocupados por los problemas de nuestra sociedad", se ha arrancado Planas en la lectura de su manifiesto acompañada por Rafael Roig (FEBT), Joana Manresa (Afedeco), José Antonio Rosselló (Ibiza), Climent Olives (Constructores), Carolina Quetglas (FEHM) y Andreu Vidal.

"La sensación de que construir un proyecto de vida en las islas es cada vez más difícil son realidades que no deben minimizarse ni negarse" Carmen Planas — Presidenta de CAEB

"Este posicionamiento no nace para negar los impactos del turismo ni para defender cualquier forma de crecimiento. Nace para generar un debate riguroso, honesto y útil sobre el presente y el futuro de Baleares. Huyendo de extremismos. Los empresarios somos parte de este diálogo", ha proseguido Planas. "La vivienda es uno de los principales problemas de Baleares. También de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Canarias, Vigo o Burgos. En todas ellas, el precio de la vivienda se ha disparado entre el 35 y el 60 % en los últimos cinco años". "El turismo influye, pero no explica por sí solo una crisis que responde también a décadas de escasa promoción de vivienda pública, al aumento de la población residente, a la segunda residencia, a la inversión inmobiliaria internacional, a la existencia de viviendas vacías, a la lentitud administrativa, a la escasez de suelo disponible y a decisiones urbanísticas y fiscales acumuladas durante años", ha criticado.

"Los empresarios somos parte de este diálogo"

"Aceptar que el turismo influye no es aceptar que lo explica todo", sostiene Planas para enumerar antes los problemas de Baleares, como la movilidad tensionada, y "los problemas del transporte público" que "no desaparecen en enero". "Infraestructuras insuficientes, un modelo territorial disperso, una elevada dependencia del vehículo privado y una planificación que no siempre ha acompañado el crecimiento real de la población y de la economía", son parte de la realidad de las islas. "Lo mismo sucede con la sanidad, la educación, el agua, la energía o la gestión de residuos". Piden "capacidad de anticipación de las instituciones" y "vivienda asequible y más vivienda pública", así como "infraestructuras dimensionadas" a la población real. "Nada de esto se conseguirá únicamente reduciendo visitantes. Tampoco se conseguirá negando la necesidad de gestionar los flujos turísticos. Se conseguirá con planificación, inversión, evaluación, transparencia, diálogo y decisiones sostenidas en el tiempo".

Ignorancia sobre la economía balear

"Cuando se habla de reducir el turismo como si se tratara de una pieza que puede retirarse sin alterar el resto del sistema, se ignora cómo funciona la economía de Baleares", reprocha la líder de CAEB, porque "el turismo no es una isla dentro de las islas". "No vivimos únicamente de las empresas turísticas. Vivimos de todo lo que el turismo pone en movimiento. Poner en valor la contribución del turismo no implica negar sus impactos ni aceptar un crecimiento sin límites", continua para volver a reclamar a las instituciones que "el turismo debe gestionarse"

"El debate serio no es turismo sí o turismo no, más o menos turismo. El debate es qué turismo queremos" o "cómo reducimos sus impactos".

"El debate es qué turismo queremos" o "cómo reducimos sus impactos".

"Muchas personas que lo critican trabajan directa o indirectamente gracias a él, se benefician de una economía local cuyo tamaño y diversidad serían muy distintos sin la demanda turística", subraya para recordar que en 2025 el turismo generó en Baleares más de 23.400 millones de euros de gasto total que se reparten entre todos los sectores.

"Menos turismo más vida"

"Antes de concluir que menos turismo significa automáticamente más vida, conviene "preguntarse que si dejaran de venir una parte de turistas, "¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles? ¿Desaparecerían los atascos de enero? ¿Se reducirían las listas de espera sanitarias? ¿Mejoraría el transporte público sin nuevas inversiones? ¿Subirían automáticamente los salarios? ¿Se crearían más plazas educativas o infraestructuras hidráulicas? ¿Qué ocurriría con los miles de pequeños negocios que dependen, total o parcialmente, del gasto de quienes nos visitan? ¿Cuántos empleos desaparecerían y qué alternativas tendríamos para sustituirlos?", ha interpelado Planas. "Seguiríamos teniendo los mismos problemas estructurales, pero con menos ingresos para afrontarlos. Baleares no debe elegir entre economía y calidad de vida. Debe exigir ambas".

"Proteger el turismo es proteger el empleo, las empresas y el bienestar de miles de familias de Baleares", ha cerrado su alegato a las puertas de la protesta ciudadana del domingo.