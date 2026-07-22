Eduardo Soriano, reelegido en la Cámara de Comercio: "Las hoteleras americanas como Hyatt pueden ocupar en Cuba el lugar de las mallorquinas"

Eduardo Soriano ha sido reelegido este martes presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Mallorca durante la sesión constitutiva del nuevo Pleno para el mandato 2026-2030. El veterano empresario, quien avanza que "probablemente" ya no se presentará al siguiente, ha sido apoyado por unanimidad por los 42 miembros del Pleno reunidos en la sede de la institución. "Nos preocupaba que la Cámara perdiera fuerza y autosuficiencia para decidir y actuar". Sin embargo, "ha duplicado los servicios" en el ciclo que se ha cerrado, resume.

"Llevamos una serie de años que cuando salimos de un susto nos metemos en otro", reconoce el palmesano de 78 años. Ahora bien, "empezando con el covid hemos salido airosos". Coincidiendo con la salida de Meliá de su operativa en Cuba, al anunciar hoy que abandona la actividad en todos sus hoteles –más de una treintena llegó a gestionar–, con lo que ya no queda ninguna cadena hotelera mallorquina en la mayor de las Antillas, Soriano considera que "era un hecho que se podía esperar ante el desarrollo de los acontecimientos" con el estrangulamiento de la economía cubana ante el creciente bloqueo por parte de Estados Unidos. Firmas como Meliá o Iberostar "tienen posibilidad de resolver la situación sin ningún problema y desde la Cámara se hará todo lo que esté en nuestras manos".

El Pleno al completo de Cámara de Comercio, con sus 42 miembros este martes tras la reelección de Eduardo Soriano al frente de la institución. / MANU MIELNIEZUK

El presidente de la Cámara de Comercio reconoce que "hay compañías americanas que por la tendencia" que se está viendo con la Administración Trump pueden entrar en Cuba, como Hyatt y pueden ocupar el sitio de las mallorquinas, pero el mundo es muy grande, hay sitio para todo el mundo".

El sector de los estancos "mengua"

Ante el rechazo de restauradores y otros empresarios mallorquines a la nueva ley del Tabaco que prohibirá fumar y vapear en terrazas y playas, entre otros espacios públicos, Soriano da cuenta de que los últimos años el sector de los estancos "ha ido menguando, porque la gente ha ido dejando el hábito. Lo que se pagaba por un traspaso hoy en día no existe y se tienen que apoyar en otro tipo de negocios como papelería. La tendencia es a la baja". Sobre las quejas de los restauradores cree que "alguna cosa se inventarán, como en el aeropuerto que pasas por una zona que casi no puedes respirar".

"Quedan muchas cosas por hacer aquí y en Europa con temas de insularidad", considera el líder de la Cámara de Comercio

Frente a su próximo mandato, Soriano avanza que quedan "muchas cosas por hacer aquí y en Europa con temas de insularidad", porque hay que "insistir" sobre todo en "temas de fiscalidad" para Baleares. Además, menciona problemas estructurales, como el acceso a la vivienda, "condicionan la competitividad".

Nuevo comité

La Mesa que ha reelegido a Eduardo Soriano ha sido presidida por María Antònia Sansó, directora general de Empresa, Autónomos y Comercio del Govern. El nuevo Comité Ejecutivo lo completan Carmen Planas como vicepresidenta primera; Josep Lluís Aguiló, vicepresidente segundo; Joan Company, tesorero; y Ramón José Perpiñá, María Frontera, Antoni Aloy, JoanaManresa y Yoann Blanc como vocales.

La Cámara continuará trabajando para fortalecer la competitividad del tejido empresarial impulsando la formación, innovación, digitalización, la internacionalización y la colaboración público-privada como ejes estratégicos de actuación, se subraya desde la institución.