¿Conseller de Agricultura o Frank de la Jungla? Joan Simonet advierte del peligro de la serpiente de herradura cogiendo una viva con las manos

El Govern de Marga Prohens ha entendido que, en los nuevos tiempos, las redes sociales son la principal fuente de información de buena parte de la ciudadanía y está aplicando como puede las claves del manual para que un vídeo se viralice y genere engagement. Publicar con frecuencia, utilizar un lenguaje sencillo y coloquial, aunque sin renunciar al rigor, y, sobre todo, arrancar con un buen gancho al inicio son los pasos que no pueden faltar en un vídeo viral. ¿Y qué mejor gancho que el veterano Joan Simonet con guantes, gorro de explorador y una larga serpiente de herradura entre las manos?

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural es uno de los más activos en las redes sociales del Govern y no ha dudado en promocionar las nuevas medidas para proteger a las lagartijas de las serpientes invasoras, en un vídeo en el que sostiene uno de estos reptiles. Expertos consultados por este diario aseguran que la serpiente sigue viva, algo que deducen por el movimiento de su cola. De hecho, en las imágenes parece que el animal intenta enroscarse y apretar el antebrazo de Simonet, aunque poco puede hacer frente al fuerte agarre del conseller.

El de Alaró sostiene «al enemigo de las sargantanas», como él mismo lo define, mientras lanza el mensaje institucional: «Las lagartijas de las Islas Baleares forman parte de nuestro patrimonio natural más valioso. Pero hoy se enfrentan a una grave amenaza: la expansión de las serpientes invasoras», explica el conseller antes de desgranar el plan del Govern para proteger la lagartija pitiusa y la lagartija balear con más recursos, más tecnología y más conocimiento científico.

El proyecto europeo LIFE Reptiles destinará 2,18 millones de euros a Baleares durante los próximos seis años para impulsar actuaciones de conservación, bioseguridad y control de especies invasoras. Además, incorporará herramientas como el ADN ambiental, la inteligencia artificial o los drones para mejorar la detección y el control de las serpientes invasoras.

No es la primera vez que Simonet protagoniza una puesta en escena con vocación viral. Tras la enorme polémica tras las modificaciones introducidas por el Govern en la llamada ley Ómnibus que quitó protección a Es Trenc y que llevó a unas 10.000 personas a manifestarse en el Parque Nacional, el conseller apareció con los pies remojándose en la orilla para prometer que el Govern «no desprotegerá ni un solo metro cuadrado de Es Trenc».