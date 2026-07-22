El Consell de Mallorca califica como una "mala noticia" la salida de las hoteleras de Cuba
"Un destino tarda muchos años en crearse una buena reputación pero con poco tiempo se puede destruir, sobre todo por esta fragilidad extrema que he mencionado", ha planteado el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard
El Consell de Mallorca ha considerado que la salida de las empresas hoteleras Meliá, Iberostar y Barceló de Cuba es una "mala noticia" y les ha mostrado su apoyo al poner a la institución insular "a su disposición". De esta manera ha respondido el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, al ser preguntado este miércoles por este asunto, tras una reunión que mantenida con representantes de Aena.
Así, ha señalado que es "triste" que estas empresas, que "han nacido en Mallorca" y tienen una implantación mundial por su "buen trabajo", abandonen a la isla. No obstante, ha sostenido que el turismo es una industria "muy potente" pero que tiene una "fragilidad externa", por lo que ha defendido que para que funcione se necesita "seguridad jurídica, estabilidad económica y confianza".
"Un destino tarda muchos años en crearse una buena reputación pero con poco tiempo se puede destruir, sobre todo por esta fragilidad extrema que he mencionado", ha planteado.
Ginard ha sostenido que Mallorca va "por el camino contrario", al aspirar a ser el destino turístico "mejor gestionado de Europa y del mundo", de modo que ha destacado que para mejorar los frutos que da el turismo se debe tener los tres elementos que anteriormente ha citado.
Por eso, ha argumentado que se necesita "previsibilidad", normas "claras" y "mantener la confianza" para que las empresas generen actividad económica y puestos de trabajo de manera "respetuosa con el entorno".
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