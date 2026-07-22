Bases legales del sorteo «¿Team Playa, Team Ciudad o Team Montaña?» de Vueling y Diario de Mallorca

Diario de Mallorca y Vueling organizan la promoción «¿Team Playa, Team Ciudad o Team Montaña?», una iniciativa dirigida a los lectores que permitirá participar en el sorteo de un viaje tras completar la mecánica establecida. En esta página pueden consultarse las bases legales que regulan la promoción, donde se detallan los requisitos de participación, los plazos, el procedimiento de selección de la persona ganadora, el premio y el resto de condiciones aplicables.

Bases legales de la promoción «¿Team Playa, Team Ciudad o Team Montaña?» de Vueling y Diario de Mallorca Bases legales de la promoción «¿Team Playa, Team Ciudad o Team Montaña?» de Vueling y Diario de Mallorca