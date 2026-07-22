Bases legales del sorteo «¿Team Playa, Team Ciudad o Team Montaña?» de Vueling y Diario de Mallorca
Toda la información sobre los requisitos de participación, el funcionamiento del sorteo, los plazos, la selección de la persona ganadora y las condiciones de la promoción
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Palma
Diario de Mallorca y Vueling organizan la promoción «¿Team Playa, Team Ciudad o Team Montaña?», una iniciativa dirigida a los lectores que permitirá participar en el sorteo de un viaje tras completar la mecánica establecida. En esta página pueden consultarse las bases legales que regulan la promoción, donde se detallan los requisitos de participación, los plazos, el procedimiento de selección de la persona ganadora, el premio y el resto de condiciones aplicables.
Bases legales de la promoción «¿Team Playa, Team Ciudad o Team Montaña?» de Vueling y Diario de MallorcaBases legales de la promoción «¿Team Playa, Team Ciudad o Team Montaña?» de Vueling y Diario de Mallorca
- Juzgan a un hombre de 80 años por estafar 850.000 euros a una empresa náutica de Mallorca
- El Govern cierra la carretera de la Serra de Tramuntana el día del eclipse y restringe más de 20 puntos en Mallorca
- Una madre denuncia el trato recibido a su hijo con discapacidad en el Aeropuerto de Palma: 'Tuve que bajar al niño en brazos del avión porque la asistencia no iba a venir
- Mallorca afronta un martes de calor extremo: aviso naranja y temperaturas de hasta 39 grados
- Juzgan al exjefe de otorrinos de Son Espases por la muerte del exalcalde de sa Pobla: “Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo”
- La tercera ola de calor del verano golpeará con fuerza Mallorca: estos serán los peores días y las zonas más afectadas
- Estos son los únicos nueve lugares oficiales de Mallorca para ver el eclipse
- Esposar a grafiteras veinteañeras