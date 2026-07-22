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Bases legales del sorteo «¿Team Playa, Team Ciudad o Team Montaña?» de Vueling y Diario de Mallorca

Toda la información sobre los requisitos de participación, el funcionamiento del sorteo, los plazos, la selección de la persona ganadora y las condiciones de la promoción

Un avión de la compañía Vueling

Un avión de la compañía Vueling / Ferran Nadeu

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Redacción Mallorca

Palma

Diario de Mallorca y Vueling organizan la promoción «¿Team Playa, Team Ciudad o Team Montaña?», una iniciativa dirigida a los lectores que permitirá participar en el sorteo de un viaje tras completar la mecánica establecida. En esta página pueden consultarse las bases legales que regulan la promoción, donde se detallan los requisitos de participación, los plazos, el procedimiento de selección de la persona ganadora, el premio y el resto de condiciones aplicables.

Bases legales de la promoción «¿Team Playa, Team Ciudad o Team Montaña?» de Vueling y Diario de Mallorca

Bases legales de la promoción «¿Team Playa, Team Ciudad o Team Montaña?» de Vueling y Diario de Mallorca

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