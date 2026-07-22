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Estas aplicaciones te ayudarán a elegir el mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse solar

Diferentes recursos digitales permiten anticipar las condiciones de visibilidad y a seguir el fenómeno en tiempo real desde cada punto de la isla

El eclipse solar total del 12 de agosto será visible en Mallorca.

El eclipse solar total del 12 de agosto será visible en Mallorca. / Ingimage

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Duna Márquez

La cuenta atrás para el eclipse solar el próximo 12 de agosto ya ha empezado y muchos comienzan a preparar esta gran cita histórica que no se vive desde hace más de un siglo. Mallorca será uno de los lugares en los que se podrá vivir este fenómeno astronómico de oscuridad total al atardecer, por lo que planificar bien dónde observarlo será clave, y para ello existen aplicaciones y plataformas web que te ayudan a localizar los mejores puntos y a seguir el eclipse en tiempo real.

TresEclipses

Esta 'app' desarrollada por el informático y físico mallorquín, Javier García, permite planificar desde qué ubicaciones observar el fenómeno a partir de mapas interactivos, simulaciones del horizonte real del terreno y ejemplos consultables para cada punto. La herramienta tiene en cuenta factores como la elevación, las montañas cercanas y la orientación del horizonte, que podrían determinar si el Sol se observa completamente despejado o queda parcialmente oculto en el momento clave del eclipse.

Imagen de la aplicación que muestra la simulación de la visibilidad del eclipse desde la costa de Santa Ponça.

Imagen de la aplicación 'TresEclipses' que muestra la simulación de la visibilidad del eclipse desde la costa de Santa Ponça. / J.G

Horitzó Eclipsi 2026

Su uso es muy intuitivo: solo tienes que introducir de forma automática, manual o seleccionando un punto concreto sobre un mapa la ubicación que te interese. A partir de ahí, la herramienta indica si el eclipse será visible desde ese punto y ofrece información detallada sobre el fenómeno como la hora de inicio, las medidas de seguridad recomendadas, el momento de máxima ocultación del Sol y su finalización.

Disponible como aplicación web, esta herramienta ha sido presentada por el Govern balear y AstroMallorca.

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Imagen de la aplicación que muestra la simulación de la visibilidad del eclipse en la zona noreste de Mallorca.

Vista de la aplicación 'Horitzó eclipsi 2026' con la simulación de cómo se verá el eclipse en una zona del noreste de Mallorca. / DM

Mallorca Map

Esta herramienta web presenta un mapa interactivo de la isla con zonas en color verde, que indican que la totalidad del eclipse será probablemente visible, y zonas en color rojo, que representan los lugares en los que la fase total quedará oculta. Su modelo oficial de elevaciones del terreno comprueba si un punto concreto tiene línea de visión libre hacia el Sol durante la totalidad, que se producirá a 2 o 3° sobre el horizonte oeste-noroeste.

Captura de la aplicación 'MallorcaMap' donde se muestra la lína de visión del terreno en la zona de la playa de Muro.

Captura de la aplicación 'Mallorca Map' donde se muestra la lína de visión del terreno en la zona de la playa de Muro. / DM

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