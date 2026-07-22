Un apagón sin enfoque disuasorio

A medida que se va aproximando el atardecer del 12 de agosto se extiende también la convicción de que el colapso será inevitable. Cada uno se estancará o saldrá de él como pueda. No hay más. La contemplación del fenómeno natural extraordinario ha requerido la implicación de hasta trece ministerios, pero un año largo de prevención no ha logrado dar con el ángulo disuasorio.

Por lo menos en Mallorca, el acontecimiento, en vez del eclipse en sí mismo, merodeará sobre la movilidad ingobernable que ocasionará la alineación planetaria. Es un gran desequilibrio. Demasiada gente con la misma intención en espacios y tiempo muy limitado. Añadamos a ello fuertes temperaturas acumuladas en los días del año de mayor presión turística y regresos nocturnos desde los puntos de observación, con lo cual se incrementan los riesgos de incendio y accidentes. Por eso, las autoridades se reservan el derecho de reacción, de poner barreras en cualquier lugar y en cualquier momento.

Las medidas adoptadas en Calvià constituyen uno de los exponentes más significativos de lo dicho. Se intenta reconducir a la gente hacia la playa de Santa Ponça y se anuncian restricciones en los miradores de El Toro, Illes Malgrats y Puig de sa Morisca. La obsesión permanece concentrada en el Ponent y Tramuntana, pero los problemas serán generales porque existe poca conciencia de las zonas de sombra que ya al atardecer se proyectarán en el interior de la isla. En distinta proporción, lo que ocurra en los miradores de Calvià se reproducirá en el puig de Bonany, Cura o en Sant Salvador de Felanitx, por citar solo a los grandes emblemas montañosos del Pla. Algunas zonas de observación oficial, como la de Petra, parecen responder mejor a la necesidad de crearlas que a su calidad visual objetiva.

La demanda por observar a la luna como cortina del sol ha eclipsado otros fenómenos astronómicos de igual interés que solo requerían un poco más de paciencia. El 2 de agosto de 2027 habrá otro eclipse cerca del mediodía que en Mallorca será visible en el 90% y sin necesidad de moverse de casa.