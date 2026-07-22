Aena facilitará al Consell datos del aeropuerto de Palma para mejorar la gestión turística

El Consell de Mallorca y Aena han acordado este martes abrir una vía de colaboración permanente que permitirá a la institución insular acceder a información del aeropuerto de Palma para incorporarla a la Plataforma Inteligente de Destinos (PDI) y mejorar la gestión de los flujos de visitantes. El compromiso se ha alcanzado durante la reunión solicitada la semana pasada por el departamento de Turismo, en plena polémica por el estado de las instalaciones y el desarrollo de las obras de remodelación de Son Sant Joan.

Al término del encuentro, el conseller de Turismo, Guillem Ginard, ha calificado la reunión de "positiva" y ha agradecido la rapidez con la que Aena ha respondido a la petición del Consell. "En un término inferior a una semana nos han querido atender", ha destacado.

Uno de los principales acuerdos pasa por el intercambio de información. Según ha explicado Ginard, Aena remitirá al Consell una serie de datos que podrán integrarse en las bases de la plataforma inteligente de destinos. El objetivo es disponer de información en tiempo real sobre horarios, número de vuelos y otros indicadores de movilidad que permitan gestionar con mayor eficacia los flujos de personas.

"Toda la información que pueda emanar del aeropuerto y que esté a su disposición es vital", ha afirmado el conseller, quien ha subrayado que esos datos "nos pueden ayudar a gestionar de la mejor manera los flujos de personas" y los efectos derivados del movimiento de viajeros. "Han salido una serie de ítems de información que hemos quedado que nos remitirán y que podremos incorporar a nuestras bases de datos", ha añadido.

Más allá del intercambio de datos, ambas partes han acordado establecer un marco de colaboración y comunicación permanente. El Consell pretende participar en aquellas reuniones relacionadas con cuestiones que afecten a la actividad turística, al considerar que el aeropuerto constituye "la principal puerta de entrada de turistas y de cualquier visitante", además de ser "la principal puerta de entrada y salida para los residentes".

"Hemos hablado, en primer lugar, de establecer un marco de comunicación y, como institución competente en materia turística, tomar parte en todas las reuniones que tengan que ver con cualquier asunto relacionado con la actividad turística", ha explicado Ginard. En este sentido, ha defendido que "todo lo que se hace en el aeropuerto tiene que ver" con el turismo y ha señalado que ambas partes han acordado "un marco de colaboración constante" para mantener "un contacto y una comunicación fluida".

Otro de los asuntos abordados ha sido la situación de las obras de remodelación de Son Sant Joan y las quejas trasladadas por el Consell la semana pasada sobre la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones. Ginard ha reiterado la preocupación de la institución insular por la duración de los trabajos y por el estado del aeropuerto. "Es la principal puerta de entrada, pero también son unas instalaciones esenciales para la ciudadanía que deben estar en condiciones", ha señalado. También ha reconocido que "es inevitable que las obras acaben afectando a los cambios de itinerarios y a las molestias que genera cualquier obra", aunque ha incidido en que se trata de actuaciones "con muchísima entidad" que terminan influyendo "en la prestación de los servicios".

Durante la reunión, ha explicado, se pusieron "encima de la mesa los diferentes casos y las situaciones que se estaban viviendo", con el compromiso trasladado por Aena de que "de aquí a final de año toda esta situación será reconducida" conforme vayan concluyendo las distintas fases de las obras.

La regulación de los flujos turísticos también ha formado parte de la conversación. Aunque Ginard ha reconocido que Aena tiene sus propias competencias, ha defendido la necesidad de mantener una coordinación estrecha entre ambas administraciones. "Si realmente hay una puerta para poder influir en la regulación de los flujos es precisamente a través del aeropuerto y del puerto", ha afirmado.

Ambas partes se han emplazado, además, a mantener nuevas reuniones de forma periódica y a estudiar la participación del Consell en los órganos donde se adoptan decisiones relacionadas con la infraestructura aeroportuaria. El encuentro se producía apenas una semana después de que el Consell anunciara su intención de reunirse con Aena para conocer el estado de las obras y reclamar mejoras en la limpieza, el mantenimiento y la calidad del servicio del aeropuerto. Entonces, la institución insular denunció que la prolongación de los trabajos estaba afectando a la imagen de Son Sant Joan, además de generar desvíos, limitaciones y molestias tanto a residentes como a turistas, y reclamó un calendario claro para la finalización de las actuaciones.

Denuncias por calor en Son Sant Joan

Por otro lado, el Govern investigará la situación de los trabajadores del aeropuerto de Palma ante las altas temperaturas tras recibir una denuncia contra Aena por parte de USO. Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, la directora del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Coloma Capó, se reunirá este jueves con representantes del sindicato para conocer los detalles de la queja formal y poder realizar las indagaciones oportunas en las instalaciones de Son Sant Joan.

El Govern ha destacado que durante este verano se han realizado visitas programadas dentro del Plan de Actuaciones de medidas preventivas del Riesgo por Altas Temperaturas, especialmente en empresas concurrentes. También se han realizado visitas de técnicos a diferentes empresas para la verificación de las condiciones de trabajo a partir de la recopilación de información obtenida con los cuestionarios sobre el riesgo de temperaturas respecto a trabajos interiores y exteriores.