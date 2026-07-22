Más de 20.000 firmas exigen al Parlament balear un complemento para pensiones inferiores al sueldo mínimo: "Deben priorizar el bienestar de la gente"

Un total de 20.099 firmas son las que ha conseguido entregar la Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas al Parlament de les Illes Balears esta mañana en solicitud de la creación de un sistema de complementos para las pensiones públicas inferiores al Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI) de los ciudadanos del archipiélago.

El número mínimo de firmas necesarias que se les había solicitado conseguir para poder presentar la solicitud en el Parlament constaba de 7.500, no obstante, el "boca a boca", la ayuda de 75 fedetarios y los cientos de voluntarios han logrado que casi se triplique la cantidad mínima requerida, tal y como ha explicado la representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma Marisa Bonache en el acto de presentación.

Por otra parte, Pep Juárez, representante de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ha subrayado que esta medida busca que las personas de las islas que viven con "pensiones de miseria" reciban un "complemento autonómico de carácter social" para poder llegar a fin de mes con una retribución "similar al SMI".

"La ciudadanía ha dado una respuesta muy clara. Ahora el Parlament de les Illes Balears es quien debe estar a la altura de las circunstancias y poner por delante de sus prioridades el bienestar de la gente en general, pero sobre todo, de los colectivos más desfavorecidos", ha sentenciado Juárez.

El representante de la comisión promotora ha lanzado un último mensaje antes de entrar al edificio a tranferir las más de 20.000 firmas: "Nos dirigimos a todos los partidos políticos, sean del color que sean. No podemos convivir con este pozo de pobreza que nos avergüenza a todos. Es cuestón de vital importancia. Debería estar en la dignidad parlamentaria el darle apoyo a esta medida. Nosotros estamos dispuestos a ser flexibles, pero no aceptaremos que nos tomen el pelo después de esta movilización. Somos mayores, no imbéciles".

La medida podrá ser evaluada a partir del próximo 2 de septiembre, día en el cual la mesa del Parlament vuelve a reunirse para debatir tras las vacaciones de agosto, y a partir de ahí, la asamblea balear dispone de 3 meses para admitir el trámite y debatir en la sede parlamentaria aprobación de la ILP.