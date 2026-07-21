Trasmed celebra su quinto aniversario con el foco puesto en la electrificación del puerto de Palma prevista para octubre

A bordo del Ciudad de Sóller, en el puerto de Palma, espera Miguel Pardo para dar una cálida bienvenida con motivo del quinto aniversario de Trasmed. El director de Relaciones Institucionales del Grupo Grimaldi, acompañado por el capitán del buque, Alfredo García, disfruta de mostrar el puente de mando de uno de los ferris que unen Baleares con la península, con los puertos de Valencia y Barcelona. La segunda naviera en las islas transporta anualmente más de 700.000 pasajeros, además de 31.000 mascotas. Ahora el foco está puesto en la próxima electrificación del puerto de Palma. La conexión eléctrica renovable en tierra, asignatura pendiente en el puerto palmesano, o parece que será realidad en octubre, si se cumplen los plazos de la Autoridad Portuaria de Baleares.

El capitán del 'Ciudad de Sóller, Alfredo García, en el puesto de mando del buque, en el puerto de Palma. / M. B. M.

Pardo, también delegado de Trasmed en Baleares, celebra que los cinco años de Trasmed han logrado dar continuidad a la centenaria Trasmediterrránea. Gracias a la entrada del Grimaldi en la maltrecha Tras, se logró sacar adelante a la naviera que se ha beneficiado de la experiencia del grupo familiar italiano, con más de 5.000 millones de facturación y 130 buques, que opera también con navieras locales como Trasmed y tiene presencia en 150 puertos de una cincuentena de países. El 70% de su actividad se centra en el transporte de mercancías con las islas y el 30% en la movilidad de los viajeros.

El consejero delegado de Grimaldi en España, Mario Massarotti; el CEO de Trasmed, Ettore Morace; y Miguel Pardo, director de Relaciones Institucionales del Grupo Grimaldi en España, en imagen de archivo. / Trasmed

Su flota, renovada y 'pet friendly, la conforman cinco ferris. Además del Ciudad de Sóller, el Ciudad de Palma, Ciudad de Granada, Ciudad de Barcelona, y Gubal Trader (mercancías), barcos "de bandera española y tripulaciones españolas, para preservar la cercanía al público de Baleares", remarca Pardo. El objetivo que se fija la naviera es "llegar a ser una empresa rentable" y con 165,4 millones de euros de ingresos, un 9,4 % más que en 2024, y registró un EBITDA positivo de 21,5 millones de euros. Estima lograr reducir su deuda "a cero" para 2027.

La entrada de GNV (del grupo MSC) en 2021 con una bajada de precios para competir "generó una situación de exceso de oferta", a la que se sumó el efecto de la pandemia del covid, lo que provocó grandes pérdidas. Ahora hay que sortear la subida de los combustibles, con el contexto bélico internacional, pero aun así el representante de Trasmed se muestra optimista.

Reducción de emisiones

Uno de los hitos más relevantes vividos por la naviera ha sido la conexión a la energía eléctrica en el puerto de Barcelona desde el pasado marzo, lo que ha supuesto una reducción del 11 % de emisiones de CO2, eliminando emisiones durante su estancia en el puerto y reduciendo también la contaminación acústica en el entorno urbano. Trasmed espera este avance en Palma, previsto entre septiembre y octubre, de acuerdo a los plazos de la APB. La potencia necesaria es elevada, explica el delegado de Trasmed, unos 1,2 megavatios para un ferri y 15 megavatios para un crucero. Una vez realizadas las inversiones e instalaciones necesarias queda pendiente la conexión con la subestación.

Miguel Pardo durante la rueda de prensa este martes a bordo del 'Ciudad de Soller' / Trasmed

La naviera ha logrado la reducción de 22.800 toneladas de CO2 en dos años. Trasmed también está adaptando su flota para conectarse al sistema OPS a medida que los puertos incorporen esta infraestructura. Y ha incorporado sistemas de depuración de gases, scrubbers, que reducen las emisiones contaminantes durante la operación de los buques. La flota, con cuatro buques en propiedad y uno fletado, a pesar de esta renovada, es antigua, se heredó de Trasmediterránea. La naviera se plantea ir adquiriendo nuevos barcos en pro de la descarbonización, si bien ante la incertidumbre actual (los costes de mantenimiento superan los 100 millones) y la carencia de nuevos combustibles no vaticina que a medio plazo sea posible, La tendencia, explica Pardo, es ir hacia barcos con motores duales, con el metanol como combustible alternativo, pero por ahora la oferta es baja.

Mercancías estratégicas

Otro de los pilares de la naviera de Grimaldi en Baleares es el abastecimiento en el archipiélago con el transporte de mercancías estratégicas e "imprescindibles para el día a día" de las islas, con productos energéticos, industriales y o sanitarios, como butano, oxígeno o cloro, que asciende a 339.394 unidades de mercancía transportadas.

Se ofrece la posibilidad de viajar con mascotas en el camarote, en butaca o en casetas acondicionadas

De cara a los años que vienen después de un lustro de actividad, Trasmed no descarta ampliar rutas y frecuencias. Mientras tanto, presume de ser una empresa pet friendly. El viaje con animales de compañía cada vez es más común, por ello se ofrece la posibilidad de viajar con las mascotas en el camarote, con hasta dos perros o gatos. También está la opción de la Butaca Pet, para animales de menos de 8 kilos, incluido el transportín, o las casetas acondicionadas, donde también pueden viajar animales de compañía con servicio de videovigilancia que permite ver el estado de la mascota durante el trayecto (también se pueden visitar durante el trayecto y hay espacios separados para perros y gatos).