Situación límite en la residencia de DomusVi Sa Riera: habrá movilizaciones si no mejora la situación de los trabajadores

UGT y CSIF organizarán movilizaciones en la residencia DomusVi Sa Riera si no mejora la situación laboral de la plantilla, tras denunciar la sobrecarga de trabajo que soportan los empleados durante el periodo estival y sus consecuencias sobre la atención que reciben los residentes.

En un comunicado, el comité de empresa de DomusVi Sa Riera ha señalado este martes que ambos sindicatos han acordado valorar esta medida como último recurso ante una situación en la que, según aseguran, los trabajadores afrontan jornadas de "enorme intensidad", prolongaciones de jornada, dobles turnos y servicios con dotaciones "muy ajustadas" para garantizar la continuidad asistencial.

Asimismo, han señalado que algunos miembros de la plantilla han necesitado tratamiento médico ante el desgaste físico y emocional derivado de esta situación y han advertido de que estas condiciones dificultan la captación y retención de profesionales, favoreciendo su salida del centro.

Los sindicatos reprochan a la dirección del centro no haber elaborado un plan de contingencia

El comité ha considerado que esta situación era previsible y ha reprochado a la dirección del centro no haber elaborado un plan de contingencia que permitiera anticiparse a la escasez de profesionales existente en Baleares. Según ha explicado, antes del inicio del verano ya había advertido de las dificultades para cubrir áreas esenciales como limpieza, atención gerocultora, cocina y enfermería, aunque, a su juicio, las medidas adoptadas posteriormente "no han ofrecido una respuesta suficiente ni estable".

Se repite cada verano

La representación de los trabajadores ha insistido en que no se trata de un problema puntual o inesperado, sino de una situación que, según sostiene, se repite cada verano y que requiere una planificación adecuada para garantizar tanto las condiciones laborales de la plantilla como la calidad asistencial.

Por este motivo, ambos sindicatos han advertido de que, si no se producen cambios en la organización del trabajo y en la dotación de personal, comenzarán a organizar movilizaciones para visibilizar la situación del centro, aunque han señalado que las consideran un "último recurso".

Finalmente, han reclamado a la dirección de la residencia y a las administraciones competentes la implantación de un plan de contingencia que contemple el refuerzo de todas las áreas del centro, medidas para cubrir bajas y vacaciones y una evaluación de los riesgos para la salud derivados de las actuales condiciones de trabajo.

La dinámica actual de trabajo en la residencia incrementa la fatiga, dificulta la conciliación y eleva el riesgo de lesiones y de problemas de salud vinculados a la sobrecarga, denuncian los sinciatos. El comité ha recibido testimonios de personas que han tenido que acudir a consulta médica y recibir tratamiento para afrontar las consecuencias físicas o emocionales de esta situación.