SFM reivindica tres décadas de transformación del tren en Mallorca con un libro por su 150 aniversario

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha presentado este lunes el libro 1875-2025. 150 años de ferrocarril en Mallorca, una publicación editada con motivo del 150 aniversario de la llegada del tren a la isla que recorre siglo y medio de historia ferroviaria y pone el foco, especialmente, en la profunda transformación experimentada durante las tres últimas décadas, desde que el Govern asumió la gestión del servicio.

El gerente de SFM, José Ramón Orta, ha explicado que ya había numerosas publicaciones sobre los orígenes del ferrocarril mallorquín, pero que "no existía ninguna que hiciera una especial mención a los últimos 30 años", un periodo que, a su juicio, ha supuesto la recuperación y consolidación del transporte ferroviario tras décadas de declive.

Orta ha recordado que a principios de los años noventa el servicio se encontraba en una situación "realmente lamentable", con apenas algunos trenes diarios entre Palma e Inca y una infraestructura muy deteriorada. Frente a ello, ha destacado que los sucesivos gobiernos autonómicos impulsaron inversiones "exclusivamente con fondos propios" para modernizar la red.

El gerente ha defendido que el ferrocarril vive actualmente "un momento dulce" y ha asegurado que existen "expectativas muy importantes de crecimiento". En este sentido, ha recordado eque SFM ha adquirido nuevos trenes, está adaptando las unidades para aumentar su capacidad de tres a cuatro coches, implanta el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), "el sistema de regulación de mayor seguridad que hay en estos momentos en España", y trabaja en varios proyectos de ampliación de la red.

Un maquinista para contar la historia del tren

La publicación ha sido escrita por Carlos Olmo, maquinista de SFM e investigador especializado en la historia ferroviaria de Mallorca. Orta ha explicado que la elección del autor respondía al objetivo de que el libro fuera elaborado por "alguien que ha vivido el ferrocarril desde dentro" y que, además, transmitiera "el amor al ferrocarril" que, según ha afirmado, impregna sus páginas.

Por su parte, Olmo ha explicado que la obra pretende ser una publicación divulgativa, "asequible para la gente" y alejada de un enfoque exclusivamente técnico. Aunque dedica una parte importante a la etapa de SFM desde 1994, también realiza un recorrido por toda la historia ferroviaria de Mallorca.

Durante su intervención ha repasado los principales hitos del tren mallorquín, desde los primeros proyectos planteados en la década de 1850 hasta la inauguración de la línea Palma-Inca el 24 de febrero de 1875. También ha recordado la posterior expansión de la red hacia Manacor, Sa Pobla, Santanyí y Artà, el desarrollo del Ferrocarril de Sóller y de los antiguos tranvías de Palma, así como la progresiva pérdida de viajeros a partir de los años sesenta debido al auge del automóvil.

Olmo ha repasado igualmente la nacionalización de la red, la transferencia de las competencias ferroviarias a la comunidad autónoma en 1994, la modernización del material móvil, la reapertura de las líneas de Sa Pobla y Manacor, la construcción de la estación intermodal, la llegada del metro, la electrificación de toda la red y el aumento progresivo de las frecuencias.

El autor ha cerrado la presentación repasando los proyectos que actualmente prepara SFM para seguir ampliando la red ferroviaria mallorquina. Entre ellos citó la prolongación de la línea hasta Alcúdia, la llegada del tren al aeropuerto y la nueva línea hacia el Hospital Universitari Son Espases y el Parc Bit.