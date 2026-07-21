Rosario Sánchez vaticina que la concentración contra la masificación evidenciará el "rechazo" a la gestión del Govern

La candidata del PSIB a la Presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha afirmado que la concentración convocada para el próximo domingo contra la masificación turística evidenciará el "rechazo" de una parte de la ciudadanía a la gestión del Ejecutivo de Marga Prohens.

Según ha informado el PSIB en un comunicado, Sánchez ha sostenido que el Govern "no solo no ha actuado" ante determinados problemas, sino que "ha ido en la dirección contraria".

En este sentido, ha criticado que durante la presnete legislatura se está produciendo una "desprotección del territorio" en Baleares y ha censurado las políticas del Govern en materia de vivienda y medio ambiente. Ha puesto como ejemplo la ley ómnibus, al considerar que favorece la implantación de chiringuitos en las playas y aumenta la presión sobre los recursos naturales y la convivencia.

Frente a ello, la candidata socialista se ha comprometido a impulsar políticas para combatir la desigualdad derivada del acceso a la vivienda. "Tenemos que conseguir una vivienda digna para todo el mundo y sacar a los especuladores de nuestro mercado inmobiliario", ha afirmado en una entrevista concedida a Ona Mediterrània.

Asimismo, ha defendido la necesidad de diversificar el modelo económico de Baleares, reducir la presión turística, especialmente durante la temporada alta, y aumentar la inversión en innovación, ciencia y tecnología. También ha apostado por reforzar los servicios públicos, con especial atención a la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia.

LA POLÉMICA EN SANTA MARIA

Por otra parte, en relación con la detención de las dos activistas por las pintadas en Santa Maria, Sánchez ha considerado que las actuaciones policiales y judiciales deben desarrollarse bajo el principio de "proporcionalidad".

Respecto a la aparición posterior de pintadas con mensajes antisemitas en una de las viviendas vinculadas a las activistas, la candidata socialista ha reclamado una "actuación contundente".

"Lo que veo aquí es que hay un desencanto y un descontento social y, a la vez, una polarización que al Govern de Prohens se le ha ido de las manos", ha sentenciado.