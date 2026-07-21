El PP nacional imita a Prohens sobre las limitaciones del teléfono móvil y el uso de las pantallas digitales

La vicesecretaria nacional de regeneración democrática del Partido Poplar, Cuca Gamarra, se ha trasladado esta mañana a Palma para reunirse con representantes de las entidades sociales y de los cuatro consells insulares. El motivo de la visita era abordar el tema de la protección de los menores en entornos digitales. Gamarra estuvo acompañada de la consellera Sandra Fernández.

La dirigente popular explicó que su partido quiere imitar las medidas que adoptó el Govern balear en cuanto a la prohibición del uso del teléfono móvil en las aulas, así como la limitación de las pantallas digitales en determinados cursos. Por ello, calificó la decisión del Ejecutivo balear de “medidas valientes y pioneras”.

Gamarra explicó que el fenómeno digital que tanto afecta a los adolescentes precisa de medidas legislativas urgentes, para limitar los perjuicios que ocasionan estas herramientas digitales. “Uno de los problemas que tenemos es el mundo digital que está creciendo demasiado rápido. Los adolescentes están accediendo de manera temprana a contenidos inapropiados para su edad. Ello afecta a su salud mental y a su seguridad. Como sociedad no nos podemos quedar quietos ante este fenómeno”.

La exportavoz parlamentaria nacional del PP aseguró que su partido está muy preocupado por los problemas que están provocando estas herramientas informáticas y por ello está planteando que se cree un escudo digital, no solo en España, sino también en el resto de Europa. Un escudo que suponga establecer límites y normas para proteger a la juventud de todos los riesgos que conlleva el mal uso de las redes sociales, así como el acceso prematuro al contenido de determinados temas. Gamarra recordó los casos de suicidios infantiles, o los casos de acoso, que están directamente relacionados con las redes sociales que utilizan los menores.

Para el PP, enfrentarse a este nuevo fenómeno digital obliga a educar y formar a los adolescentes sobre los perjuicios que pueden provocar las redes. Pero además de educación, también es necesario establecer límites. El PP propone que la edad mínima para utilizar las redes sociales sea los 16 años. Y desde los 14 a los 16 años se debe entrar en las redes con el permiso y la autorización paterna.

También se refirió durante la reunión a lo que se denomina descanso digital. “Hoy sabemos que nuestros niños y nuestros adolescentes no duermen, porque están enganchados toda la noche a las plataformas. Es necesario proteger ese sueño, ese descanso que es tan necesario para rendir y para la salud mental”.

Sobre las medidas que se deberían aplicar para limitar el uso digital en determinadas edades, Gamarra defendió que hay que poner en marcha determinados mecanismos que representen un control de acceso a las plataformas digitales o a las redes sociales, como por ejemplo un mecanismo de verificación, junto a un sistema de etiquetado sobre los contenidos de estas páginas.

Estas medidas que propone el PP sobre el fenómeno digital y las consecuencias negativas que están afectando a la juventud y adolescencia ya se han presentado en el Congreso, aunque no han provocado ninguna iniciativa parlamentaria. “Hay que aprobar una reforma del código penal y dar instrumentos a los jueces, a los fiscales y a los cuerpos de seguridad para que puedan perseguir estos delitos. Pero todo ello debe ir acompañado de formación y educación, porque los adolescentes de hoy en día se desarrollan en un ámbito absolutamente digital”, señaló la dirigente popular.

La diputada nacional acusó al Gobierno de Sánchez de no afrontar esta situación, asegurando que la agenda de la actualidad está marcada por los escándalos judiciales que salpican al Ejecutivo y no por los problemas reales que sufren los ciudadanos y que merecen encontrar una solución. Por ello, Gamarra se comprometió a presentar este escudo digital, porque considera que es una prioridad. “En estos momentos lo único en lo que está preocupado el Gobierno de España es que ahora está declarando un imputado en una causa, como es la de Zapatero, en relación a un rescate en el que intervino el Gobierno y del que se habla de una comisión de un 1% sobre 53 millones de euros. La influencia (de Zapatero) solo se podía ejercer sobre el Gobierno”, aseguró la política.

Gamarra insistió en que si bien la solución a todos los conflictos que está provocando esta revolución digital no es fácil de aplicar. Sin embargo, dijo que ello no es una excusa para no actuar y puso el ejemplo del Gobierno de Prohens al prohibir el uso del teléfono móvil en las aulas. “Los representantes de las asociaciones con las que nos hemos reunido coinciden en la necesidad de adoptar estas medidas y han llamado a la urgencia para aplicarlas, porque este tema no puede esperar más”.

Gamarra explicó que este decálogo sobre límites al uso digital está presentado en el Congreso desde el mes de noviembre. Sin embargo, cuestionó la efectividad de la tramitación parlamentaria. “El Gobierno, con la ayuda de Francina Armengol, practica el deporte de bloquear todas las iniciativas de los otros grupos políticos, sin tener en cuenta que esta situación es urgente. Hay otros países que ya han empezado a poner límites a estos usos digitales, con muy buenos resultados”, concluyó Gamarra.