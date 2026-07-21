Operativo especial en Baleares para el eclipse: Mas de 190 efectivos vigilarán el territorio

El Govern ha presentado esta mañana el operativo que estará disponible para prevenir posibles incendios y concentraciones náuticas sobre la posidonia en Baleares de cara al eclipse que se podrá observar el próximo 12 de agosto en las islas.

Un total de 161 bomberos forestales procedentes del Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT), 35 agentes del Servicio de Medio Ambiente y técnicos del Servicio de Gestión Forestal velarán por la seguridad de los espectadores del fenómeno astrológico.

En el acto de presentación, Joan Simonet, conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha explicado que el operativo responderá ante los factores de riesgo que supondrá la presión social en las zonas de alto riesgo de incendio (ZAR) y en los espacios naturales protegidos.

"Por otra parte, entre nuestras preocupaciones, también existe un posible riesgo de saturación de carreteras y caminos por los vehículos que impedirían un posible acceso. Además, entre la hora del eclipse y la puesta de sol hay poco tiempo. En el caso de que se declare algún incendio, podemos descartar una acción inmediata de los medios de extinción aéreos", ha comentado Simonet.

Sin embargo, el conseller ha aclarado que una unidad aérea realizará una ruta de vigilancia sobre el archipiélago "durante el máximo tiempo posible" para poder actuar en "cualquier momento".

Asimismo, el conseller ha subrayado: "Pese a no ser responsabilidad de la conselleria el control de la navegación y la seguridad marítima, se pondrá a disposición un servicio de control de los fondeos sobre la posidonia".

No obstante, el conseller ha constatado que el dispositivo no quedará reducido al día del eclipse, sino que se podrá ver ampliado según las necesidades durante el día anterior y los posteriores.

La distribución por islas

En Mallorca se distribuirán un total de 93 bomberos forestales, los cuales 25 son de refuerzo extraordinario, que actuarán especialmente en las zonas de Andratx, Esporlas, Valldemossa y el coll de sa Batalla, además de 23 agentes del Servicio de Medio Ambiente (15 de refuerzo extraordinario).

Por otra parte, en Menorca habrá 23 bomberos forestales, los cuales 8 son de refuerzo extraordinario, y que centrarán su actividad especialmente en la zona de Fornells. A estos, se les sumarán 4 agentes del Servicio de Medio Ambiente.

En Ibiza habrá 39 bomberos forestales, los cuales 13 son de refuerzo extraordinario, vigilando especialmente la zona de Sant Joan de Labritja. Además de los 5 agentes del Servicio de Medio Ambiente.

Por último, en Formentera 6 bomberos forestales, los cuales 3 son de refuerzo extraordinario, quedarán distribuidos estratégicamente por el centro de la isla junto con 3 agentes del Servicio de Medio Ambiente.