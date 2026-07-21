Josep Vicens: "Si el Cercle d'Economia no existiera, habría que inventarlo"

El doctor Josep Vicens ha presidido durante los últimos ocho años el Cercle d’Economia de Mallorca, una institución independiente que trabaja para analizar el panorama social y económico de las islas, buscando datos y recopilando información, para realizar una radiografía de la situación que nos permita afrontar el futuro de las islas.

-¿Porqué ha decidido abandonar la presidencia en estos momentos?

-Yo llegué al Cercle d’Economia de la mano de Alejandro Forcades y cuando me nombraron presidente anuncie que solo permanecería ocho años en el cargo. Me voy con el sentimiento de que he ayudado a que el Cercle crezca. Abandono la presidencia, pero continúo en la institución.

-¿Cómo ha sido su experiencia al frente de esta institución independiente?

-Desde mi punto de vista ha sido muy positiva. Estoy convencido de que si el Cercle no existiera, habría que inventarlo. En los últimos años hemos invitado a grandes figuras nacionales e internacionales de la política, de la economía, de la ciencia y de la cultura. Y todas estas personas no han aportado ideas y conocimiento.

-Es curioso que un médico se interese tanto por el análisis económico.

-En realidad son dos mundos muy parecidos. Como médico tengo que analizar muchos datos y pruebas para alcanzar un diagnóstico. En economía es un poco lo mismo. También hay que analizar muchos datos para establecer hacia dónde se pretende crecer.

-El nacimiento del Cercle se justificó en su momento como una herramienta para analizar la mala financiación que padecía Mallorca.

-La financiación es muy importante para cualquier comunidad. Cuando empezamos Mallorca estaba en la cola autonómica en cuanto a financiación. Ahora estamos en posiciones más elevadas, porque hemos conseguido 500 millones más cada año del Estado, porque gracias a este dinero se puede financiar los servicios públicos.

Josep Vicens abandona la presidencia del Cercle d 'Economia de Mallorca. / Manu Mielniezuk

-¿Ustedes han realizado muchos estudios sobre el sistema de financiación que castigaba a Mallorca?

-Hemos realizado varios estudios con la ayuda de expertos economistas. Nuestra intención es aportar información para conseguir que la sociedad avance.

-¿Qué peso social ha alcanzado el Cercle durante su presidencia?

-El Cercle ha subido mucho en los últimos años. Se ha convertido en un referente. En los últimos años hemos invitado para que pronunciaran conferencias a unas 200 personas y además lo han hecho de manera gratuita. Hemos contado con personajes políticos tan importantes como Felipe González o Rubalcaba. El último ha sido Josep Borrell. Pero también hemos invitado a personajes de primera línea en ciencia, medicina o cultura, entre otras cosas.

-¿La intervención de estos invitados sirve para crecer el debate interno dentro de los socios del Cercle?

-Por supuesto y ese es uno de los objetivos. Después de la conferencia los socios suelen conversar con estos invitados y ayuda a enriquecernos. Muchos de nuestros invitados se convierten después en embajadores del Cercle y nos sirven para que otras personas acepten pronunciar una conferencia en Mallorca. Es la muestra del crecimiento de nuestra institución.

-¿Los políticos tienen en cuenta las recomendaciones que realiza el Cercle d’Economia?

-Yo creo que sí. Hay que tener en cuenta que muchos de los retos a los que se enfrenta Mallorca durarán más de una legislatura y por ello es tan importante que los grandes partidos alcancen un consenso para afrontar los grandes retos. De este consenso dependerá el futuro de nuestras islas.

-Póngame un ejemplo sobre los temas de consenso.

-Hay muchos, pero le citaré la economía, la sanidad, las ayudas sociales o la educación. Lo importante es que el político tenga claro hacia dónde se dirigen nuestras islas y para ello es básico recoger datos y analizarlos. Nuestra labor es muy parecida a la que realiza un médico, que analiza las pruebas y los datos para llegar a un diagnóstico. En economía es algo parecido, porque es muy importante recoger y analizar todos los datos para llegar a un gran diagnóstico sobre la situación económica.

-Esta claro que la economía de Mallorca está creciendo, pero es evidente que la riqueza que se genera no se reparte de una manera equitativa.

-Así es. El PIB es una herramienta que nos sirve para analizar el crecimiento económico, pero es una herramienta incompleta. Lo más importante es lo que no te deja ver este indicativo, como por ejemplo el reparto desigual de esta riqueza.

-¿Cómo se explica desde el Cercle este cambio social que ha sufrido Mallorca en la última década, sobre todo en cuanto al encarecimiento de la vivienda?

-Nosotros hemos trabajado mucho para analizar este fenómeno. En los últimos años, a la vez que ha crecido la economía, también se ha disparado la demografía. Cada vez somos más y estas nuevas personas también utilizan los servicios públicos. Este crecimiento de la población no se ha producido por nacimientos, sino que son personas adultas que se han trasladado a vivir a Mallorca y este es uno de los motivos del encarecimiento de las viviendas.

-¿Cuánto ha crecido la población en los últimos años?

-Alrededor de unas 400 mil personas, que necesitan utilizar los servicios públicos, de allí que sea tan importante la financiación. El crecimiento demográfico se ha multiplicado por cuatro en los últimos 20 años, pero la actividad inmobiliaria se ha multiplicado por seis.

-¿Da la sensación de que ya no cabe más gente en Mallorca y que tanta población afecta a nuestra calidad de vida?

-Esta sensación ya se percibe de una forma muy clara.

-Pero es curioso que la calidad de vida cada vez es peor, pero aún así mucha gente quiere trasladar su residencia a Mallorca.

-Estoy deacuerdo que parece una paradoja, pero hay que tener en cuenta que Mallorca siempre ha sido un destino muy deseado, incluso antes de que llegara el fenómeno del turismo. Pero apelando a la nostalgia no se solucionan los problemas. La nueva población que ha llegado son personas adultas, que no necesitan preparación para encontrar un empleo. Sin embargo, mientras la población crece y consume más recursos, hay otras industrias que han decrecido. Me refiero a la agricultura. Los alimentos que se producen en Mallorca son insuficientes para cubrir toda el consumo de la población local y de los turistas. Por ello, tenemos que exportar alimentos de lugares que no sabemos ni siquiera dónde están.

-Hablemos de financiación. ¿Seguimos en el vagón de cola?

-Ya no, hemos mejorado porque es evidente que se tenía que reconocer la insularidad. Ahora estamos en una posición media, pero no nos podemos conformar y hay que seguir reclamando una mejor financiación, porque los costes de la insularidad son muy elevados. Podemos decir que estamos en mitad de la tabla, gracias a la llegada de 500 millones al año, que nos permiten hacer muchas cosas, como por ejemplo nuevos centros médicos o nuevas escuelas.

-¿Se marcha de la presidencia con la sensación del trabajo hecho?

-Creo que si. Hemos trabajado mucho y tengo la suerte de tener a mi lado grandes profesionales que se han implicado en esta labor. En el Cercle hay personas de diferentes profesiones, que aportan sus conocimientos con el objetivo de que nuestra sociedad mejore y lo hacen a cambio de nada. En mi mandato hemos doblado el número de socios, ya que ahora somos unos 100, y también hemos ampliado el número de empresas colaboradoras.

-¿Qué características debe tener un socio del Cercle d’Economía?

-Sobre todo debe ser una persona independiente, comprometida, pero sin compromisos.