La Guardia Civil incorpora 350 nuevos agentes en Baleares, el mayor refuerzo de plantilla de los últimos siete años

La Guardia Civil ha incorporado este verano a alrededor de 350 nuevos agentes destinados a Baleares, un refuerzo con el que el instituto armado incrementa de forma notable sus plantillas en las Islas y que permitirá que algunos puestos alcancen "por primera vez en años" el cien por cien de los efectivos previstos en su catálogo. La llegada del nuevo contingente, formado tanto por guardias civiles profesionales como por alumnos en prácticas, ha sido presentada este martes por el jefe de la Zona de Baleares, el general Alejandro Hernández, y el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez.

Según ha informado la Guardia Civil, la incorporación de estos efectivos supone un incremento de las plantillas del 24,6% en Mallorca, del 30,3% en Ibiza y del 34,4% en Menorca, con el objetivo de reforzar principalmente los servicios de seguridad ciudadana y mejorar la capacidad operativa del cuerpo en el archipiélago. La institución confía además en que el reciente incremento del complemento de insularidad contribuya a estabilizar las plantillas y facilite que los agentes permanezcan destinados en las Islas.

Durante el acto de bienvenida, el general Alejandro Hernández ha calificado la llegada de estos efectivos como "un refuerzo muy importante" para Baleares y ha destacado que permitirá mejorar de forma sustancial la cobertura de numerosas unidades.

"La seguridad ciudadana, que será fundamentalmente el destino de estos nuevos agentes, se va a ver incrementada en unos porcentajes muy elevados, lo que va a representar que en algunos sitios estemos al cien por cien de la plantilla del catálogo, algo que no había ocurrido al menos en los siete años que llevo destinado en Baleares", ha asegurado.

El responsable de la Guardia Civil ha enmarcado este incremento de efectivos dentro de una "clara apuesta" de la Dirección General por reforzar la presencia del cuerpo en el archipiélago, una estrategia que, según ha explicado, se complementa con la mejora del plus de insularidad aprobada recientemente por el Ministerio del Interior.

"Esperamos que esto, junto con un paquete de medidas que se está trabajando por parte de la Dirección General de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior, haga que el destino en Baleares resulte atractivo y que consigamos consolidar y fidelizar al personal aquí destinado, algo que para nosotros es fundamental", ha afirmado.

La vivienda, principal obstáculo

Hernández ha explicado que uno de los principales problemas para consolidar las plantillas continúa siendo el elevado coste de la vivienda, especialmente durante los primeros meses de destino. Por ello, ha agradecido la colaboración prestada por distintas administraciones y entidades privadas para facilitar alojamiento temporal a los nuevos guardias civiles.

"Quiero agradecer a todas las instituciones, fundamentalmente públicas pero también algunas privadas, que nos están ayudando a conseguir alojamiento para estos nuevos guardias civiles. Es fundamental para que, en ese primer momento, cuando resulta complicado encontrar una vivienda a un precio asumible, puedan disponer de un alojamiento y sentirse a gusto mientras encuentran una solución definitiva", ha explicado.

El Gobierno destaca el refuerzo

Por su parte, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, ha señalado que la llegada de este contingente evidencia el compromiso del Ejecutivo central con el refuerzo de la seguridad ciudadana en una comunidad autónoma que cada año gana población y recibe millones de visitantes.

"Estamos de enhorabuena por este incremento del número de guardias civiles. Es la constatación del compromiso del Gobierno de España para seguir reforzando la seguridad ciudadana en unas islas que crecen de población y que continúan recibiendo un importante flujo turístico", ha afirmado.

Rodríguez ha destacado además que una parte de los nuevos efectivos son naturales de Mallorca, una circunstancia que, a su juicio, puede favorecer su permanencia en las Islas. Cerca de noventa se incorporan como guardias alumnos, mientras que el resto ya lo hacen con destino definitivo. El delegado también ha defendido la equiparación del complemento de insularidad con Canarias, que supondrá incrementos mensuales de entre 240 y 570 euros, dependiendo de la isla y de la categoría profesional.

"Necesitamos limitar el precio del alquiler de manera urgente. Es la única manera de fidelizar a quienes vienen a trabajar a Baleares. Hay trabajadores públicos y privados que quieren venir y no pueden porque el mercado inmobiliario los está expulsando. Esas decisiones que no toma el Govern del Partido Popular son incomprensibles desde nuestro punto de vista", ha afirmado, reclamando además un mayor impulso a la construcción de vivienda protegida.