Gabriel Juan Roca toma las riendas del CIFP Pere de Son Gall tras la dimisión del anterior director

La Conselleria de Educación y Universidades ha movido ficha para intentar apagar el fuego en el CIFP Pere de Son Gall de Llucmajor. Tras la dimisión irrevocable del anterior director, Miquel Sastre Gómez, el departamento dirigido por Antoni Vera ha oficializado el relevo. Gabriel Juan Roca Marce ha sido nombrado nuevo director del centro integrado de Formación Profesional, una designación de urgencia que busca estabilizar una institución sacudida por denuncias de convivencia.

Según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), el mandato de Roca tendrá un carácter extraordinario y una duración determinada de un año, con efectos desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

La elección de Roca responde a la hoja de ruta trazada por Inspección Educativa, que tras una ronda de consultas optó por buscar un perfil dentro del propio claustro. La decisión ha tomado por sorpresa a una parte del profesorado, dado que -como han manifestado a este diario- su nombre no figuraba en las quinielas iniciales. Sin embargo, fuentes internas admiten la dificultad de encontrar candidatos dispuestos a asumir la gestión en el escenario actual, señalando que "dentro del claustro, encontrar a alguien que no estuviera contaminado y que tuviera buena predisposición para hacerse cargo de esta situación", era complicado.

La principal virtud del nuevo director, a ojos de los sectores que denunciaron la situación del centro, es su aparente distancia respecto al núcleo duro de la anterior gestión. Aunque -según cuentan- mantenía una relación estrictamente laboral con la cúpula saliente, Roca no estuvo implicado en las polémicas que propiciaron la intervención de la Conselleria. Los denunciantes valoran positivamente que se cumpla la exigencia de apartar a la línea continuista.

El origen de la fractura

El Pere de Son Gall vive inmerso en una crisis desde que el pasado mes de abril Inspección Educativa activara una evaluación psicosocial integral, y todo ello fruto de las múltiples quejas por parte de docentes y familias, quienes acusaban a la anterior dirección de presunto "acoso laboral", "abuso de poder" y "maltrato institucional". Un informe médico que vinculaba la baja por ansiedad de un profesor con el entorno de trabajo obligó a actuar a la Conselleria.

Los testimonios recabados durante estos meses describían prácticas de fiscalización arbitraria, supuestas redes de endogamia para controlar plazas definitivas e incluso el presunto uso de alumnos vulnerables de Formación Profesional Básica para desgastar a los profesores críticos. Aunque la evaluación de riesgos psicosociales concluyó eximiendo de responsabilidades disciplinarias al equipo de Miquel Sastre, este finalmente optó por dimitir a final de curso.

La incógnita del nuevo equipo directivo

A pesar del nombramiento de Roca, el desaesiego no ha desaparecido por completo en los pasillos del instituto de Llucmajor. La gran preocupación de los colectivos afectados radica ahora en la composición del resto del organigrama que acompañará al nuevo director durante este año de transición. El temor a que figuras conflictivas de la anterior jefatura de estudios logren mantenerse en puestos clave sigue latente, ya que la reconciliación del centro depende directamente de una renovación total.

Por el momento, el nuevo liderazgo arranca bajo el beneficio de la duda y con el mandato expreso de pacificar las aulas. La comunidad educativa permanece a la expectativa de los próximos pasos oficiales, conscientes de que, aunque el nuevo director "a priori no esté vinculado con la anterior cúpular", el verdadero reto comenzará en septiembre, cuando se compruebe si el Pere de Son Gall logra pasar página.