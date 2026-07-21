Decenas de personas se concentran en Santa Maria contra los recientes ataques LGTBIfóbicos: "Es preocupante ver a jóvenes impregnados de odio"

Unas 70 personas se han concentrado este martes en el Ayuntamiento de Santa Maria del Camí para condenar las agresiones homófobas sufridas por los DJ PD Lluca y Santa Cervera Màrtir durante la verbena de las fiestas patronales del pasado fin de semana. El acto, convocado por el consistorio, ha reunido a vecinos y representantes municipales, que han mostrado su rechazo a los discursos de odio y su apoyo a las personas agredidas.

En su comunicado, los DJ han insistido en que desde el inicio de la actuación fueron increpados con insultos homófobos y objeto de escupitajos y lanzamiento de objetos por parte de un grupo de jóvenes, una situación que, según han relatado, terminó derivando en agresiones físicas contra personas del público que salieron en su defensa y obligó a suspender la actuación.

"Es profundamente preocupante ver a jóvenes tan impregnados de un odio visceral por la diferencia", han lamentado durante la lectura del manifiesto, en el que también han defendido que "todo el mundo tiene derecho a subir a un escenario siendo quien es" y han reclamado que unos hechos así "no vuelvan a tener cabida" en las fiestas ni en ningún espacio público.

Al término de la intervención, los asistentes han roto en un prolongado aplauso de más de un minuto en señal de apoyo a las víctimas.

Relacionan las agresiones con las pintadas

En declaraciones a los medios, Joan Servera —Santa Cervera Màrtir— ha sostenido que los incidentes no fueron un hecho aislado y los ha vinculado a la actuación de "grupúsculos de extrema derecha". Según ha explicado, la violencia se prolongó durante todo el fin de semana, con nuevas agresiones a jóvenes que habían defendido a las artistas.

Además, ha relacionado con esa misma escalada las pintadas antisemitas aparecidas en la fachada de la vivienda de familiares de una de las detenidas por las pintadas antiturísticas, al considerar que responden a "la misma línea de actuación". "Es gravemente preocupante", ha afirmado.

Servera ha reclamado una respuesta "contundente" tanto de las instituciones como de las fuerzas de seguridad y, aunque ha valorado que el Ayuntamiento hubiera convocado el acto de condena, ha admitido que personalmente desconoce si esa reacción "es suficiente".

En el segundo manifiesto, las artistas han asegurado que, tras la suspensión de la verbena, se produjeron nuevas agresiones durante las siguientes noches. Según han relatado, un joven fue perseguido y golpeado por varias personas por haberlas defendido durante la actuación y otro fue seguido hasta la puerta de su casa.

También han denunciado que varias personas necesitaron asistencia médica y han vuelto a criticar la actuación de la Policía Local por tratar, a su juicio, la situación como un enfrentamiento entre dos grupos y no como una agresión motivada por el odio.

No obstante, han reiterado que no tienen intención de presentar una denuncia judicial, ya que consideran que los agresores "son el resultado de la normalización de discursos reaccionarios" y han defendido que el problema requiere una reflexión social más amplia.

Apoyo a las víctimas

La concentración ha concluido con la lectura del manifiesto institucional por parte de la concejala de Igualdad, Maria Antònia Caimari (Més per Mallorca), visiblemente emocionada durante su intervención. Ha expresado la "más firme condena" del Ayuntamiento ante cualquier agresión o discurso de odio y ha trasladado el apoyo del consistorio a las personas que fueron "increpadas, insultadas, escupidas, discriminadas o agredidas" durante las fiestas.

Asimismo, ha defendido que Santa Maria es "un pueblo diverso, inclusivo y acogedor" y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará impulsando acciones de prevención y sensibilización para evitar que episodios como los ocurridos este fin de semana vuelvan a repetirse.