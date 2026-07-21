Eduardo Soriano será reelegido hoy presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca

Eduardo Soriano va a ser reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca durante el acto que se va a celebrar esta tarde para la constitución del pleno de este organismo y la posterior elección del comité ejecutivo, según se señala desde las organizaciones empresariales de las islas, desde las que se apunta que previsiblemente será la única candidatura que se presente.

Una vez celebradas las elecciones camerales, a partir de las 18 horas de hoy está previsto el inicio de la sesión constitutiva del nuevo Plenario de la Cámara. Posteriormente, los miembros del plenario elegirán la presidencia, las dos vicepresidencias, la tesorería y las cinco vocalías, quedando así constituido el nuevo Comité Ejecutivo para el mandato 2026-2030.

La reelección de Soriano como único candidato llevaba tiempo apuntándose como la opción más probable, al contar con el visto bueno de las principales patronales. Hay que recordar que la presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha sido la vicepresidenta primera durante el mandato que hoy concluye.

Primera elección de Soriano en 2022 junto a la entonces presidenta balear Francina Armengol / B. Ramón

Maniobras previas

Eduardo Soriano accedió a la presidencia cameral en julio de 2022, con una notable polémica previa debido a que aunque había comunicado su candidatura a la entonces presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, el que fuera vicepresidente del Ejecutivo balear, Juan Pedro Yllanes, se maniobró para intentar que el cargo recayera en una mujer (se habló incluso de Carmen Planas, aunque esta rechazo cualquier oferta en este sentido).

Además, algunas patronales sectoriales también verían con desconfianza el acceso de Soriano a la presidencia cameral al considerar que "no tiene ni idea de lo que es una patronal". Se intentó promover la candidatura del consejero delegado de Hipercentro, Josep Lluís Aguiló, pero también rechazó esa posibilidad. Finalmente, fue nombrado vicepresidente segundo de la Cámara.

El fracaso a la hora de buscar alternativas hizo que finalmente el actual presidente accediera al cargo sin oposiciones.

Objetivos

Al acceder a la presidencia hace cuatro años, Soriano, defendió la necesidad de prepararse para "tiempos movidos" debido a la fuerte inflación existente en esos momentos, y reclamó un uso correcto de los fondos europeos que se iban a recibir.

También destacó la necesidad de impulsar un cambio de mentalidad en el Gobierno central alegando que "Madrid no comprende lo que es Baleares".