Baleares reacciona a la ley antitabaco: los restauradores la consideran "desproporcionada" y la Asociación Contra el Cáncer exige más medidas como el aumento de la fiscalidad

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de ley antitabaco ha provocado las primeras reacciones en Baleares. Mientras PIMEM-Restauración considera que la futura normativa es "desproporcionada" y supondrá un "duro golpe" para los pequeños negocios, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares celebra el texto, aunque reclama aprovechar su tramitación parlamentaria para incorporar nuevas medidas, como el aumento de la fiscalidad del tabaco, el empaquetado genérico o la prohibición de los vapeadores de un solo uso.

El proyecto de ley, que ahora iniciará su recorrido parlamentario, amplía los espacios libres de humo a lugares como las terrazas de bares y restaurantes, las playas, las piscinas de uso colectivo o las instalaciones deportivas. Además, prohíbe por primera vez el consumo de tabaco y productos relacionados entre menores de edad, equipara las restricciones de los cigarrillos electrónicos a las del tabaco convencional y endurece las limitaciones a su publicidad y venta.

PIMEM ve la ley "desproporcionada"

PIMEM sostiene que la futura normativa "asesta un duro golpe a la viabilidad de los pequeños negocios locales" y critica que el Gobierno haya legislado "de espaldas a los creadores de empleo".

La patronal asegura que la prohibición de fumar y vapear en las terrazas "ahuyenta a la clientela habitual y al turismo internacional", lo que, a su juicio, "pone en riesgo miles de puestos de trabajo estables". Asimismo, considera que la ley convierte al hostelero en un "vigilante", al trasladarle "la carga policial" y obligarle a enfrentarse a los clientes y a asumir "sanciones administrativas injustas por conductas individuales de terceros".

También afirma que la obligación de renovar mobiliario por la prohibición de determinados logotipos y de instalar nueva cartelería supondrá "un gasto directo inasumible para negocios que ya operan con márgenes ahogados por los costes de personal".

En este sentido, el presidente de PIMEM Restauración, César Amable, ha afirmado que "no se puede asfixiar más a quien levanta la persiana cada día". "Las terrazas son el pulmón económico de nuestros bares y restaurantes en Mallorca. Prohibir fumar y vapear al aire libre de forma radical, equiparando además el cigarrillo al vaper, es un error que destruirá la competitividad de nuestras pymes frente a otros destinos del Mediterráneo", ha asegurado.

Por ello, la organización reclama que durante la tramitación parlamentaria "se escuche al sector" y se sustituyan las prohibiciones por "fórmulas de autorregulación o incentivos públicos" que permitan delimitar espacios libres de humo "mediante el consenso y el civismo".

La AECC pide reforzar el proyecto

En cambio, la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares valora "positivamente" la aprobación del proyecto de ley y la define como "un paso fundamental para proteger la salud de la población y especialmente de niños y jóvenes".

La entidad considera que el texto incorpora avances que llevaba "años reclamando", como la ampliación de los espacios sin humo, las limitaciones al acceso y consumo por parte de menores, la equiparación de los nuevos dispositivos al tabaco convencional y la prohibición de todas las formas de publicidad y promoción.

No obstante, sostiene que la futura norma debe aprovechar su paso por las Cortes para incorporar medidas de "eficacia demostrada", entre ellas el aumento de la fiscalidad del tabaco, el empaquetado genérico y, una vez concluya el procedimiento europeo, la prohibición de los vapeadores de un solo uso.

Asimismo, la asociación considera "fundamental" que se regulen de forma "clara y restrictiva" los puntos de venta de los nuevos dispositivos con nicotina para evitar que su acceso, visibilidad o promoción llegue a menores y jóvenes. También insta al Gobierno a tramitar el real decreto que contempla la prohibición de los sabores en estos productos y la regulación de las bolsas de nicotina.

A juicio de la AECC, la futura ley representa "una oportunidad histórica" para situar a España entre los países europeos "más avanzados en la protección de la salud frente a la adicción al tabaco y la nicotina" y puede marcar "un antes y un después" en la prevención del cáncer y otras enfermedades asociadas al tabaquismo.