La tecnología MALDI-TOF, un «cambio revolucionario» en la velocidad de identificación de hongos y bacterias

¿Quién no ha tenido alguna vez una infección de orina, de oído o una gastroenteritis, causada por una bacteria o un hongo inesperados? Durante un siglo los antibióticos han sido capaces de combatir con éxito estas infecciones. Sin embargo, en los últimos años, muchas bacterias han evolucionado, desarrollando resistencias a estos fármacos y convirtiéndose en superbacterias, microorganismos capaces de resistir a tratamientos hasta hace poco eficaces y seguros.

Una amenaza para la salud pública

Las superbacterias suponen una importante amenaza para la salud pública mundial, de la que ya advierte la OMS. Algunas proyecciones estiman que si no se toman medidas, podrían ser la causa de hasta 10 millones de muertes anuales hacia 2050. Ante este reto, Juaneda Hospitales ha incorporado la tecnología MALDI-TOF, un sistema de espectrometría de masas, asistido por IA, que permite identificar microorganismos en minutos, algo que hasta ahora requería entre uno y dos días.

La doctora María José Espinar trabajando con la tecnología MALDI-TOF en el laboratorio de Juaneda Hospitales. / .

Esta innovación facilita una identificación más temprana y precisa de los microorganismos causantes de las infecciones, permitiendo iniciar tratamientos más rápidos, dirigidos y personalizados. Al optimizar los tiempos de respuesta diagnóstica, MALDI-TOF resulta clave para mejorar la atención en pacientes vulnerables. Además, contribuye a un uso más racional de los antibióticos, un aspecto esencial en la lucha contra la capacidad de los gérmenes para desarrollar resistencias y frenar la aparición de las denominadas superbacterias.

Con MALDI-TOF en sus Laboratorios de Análisis Clínicos, Juaneda Hospitales es pionero en la sanidad privada de las Islas Baleares en esta tecnología, convirtiéndose, también en este ámbito, en centro hospitalario de referencia. La incorporación de esta tecnología se traduce en beneficios directos para los pacientes de Juaneda Hospitales, al reducir los tiempos de hospitalización, acelerar el alivio de los síntomas (dolor y fiebre), disminuir la ansiedad derivada de la espera del diagnóstico y minimizar el riesgo de complicaciones, alguna de las cuales pueden ser potencialmente graves.

Mayor calidad y seguridad en la atención sanitaria

«El MALDI-TOF identifica en minutos la bacteria u hongo responsable de la infección de un paciente, algo en lo que antes se tardaba días. Este avance ha supuesto un salto cuántico, un cambio revolucionario en la calidad y seguridad de la atención sanitaria», explica Laura García Ferragut, doctora en Ciencias Químicas y directora técnica de los Laboratorios de Análisis Clínicos de Juaneda Hospitales.

La tecnología MALDI-TOF permite identificar microorganismos en minutos. / Juaneda Hospitales

Esta mayor velocidad y precisión en la detección del microorganismo permite una terapia más personalizada y dirigida, lo que redunda en la seguridad y el bienestar del paciente, algo determinante, especialmente en personas vulnerables y en enfermos ingresados en la UCI, y en una mayor eficacia frente a bacterias que hayan desarrollado resistencias y que tal vez podrían no responder a tratamientos más generales o menos específicos.

Tratamientos más eficaces y personalizados

«Cuando había que esperar hasta 72 horas para conocer cuál era exactamente el microorganismo —continúa la Dra. Laura García Ferragut— el médico tenía que comenzar administrando antibioterapia de amplio espectro, y sólo cuando habían pasado hasta tres días y se tenían los resultados del laboratorio, podía prescribir una terapia dirigida. El tiempo es vital para evitar el empeoramiento de la infección e iniciar cuanto antes el tratamiento más eficaz para cada paciente».

Con MALDI-TOF en sus Laboratorios de Análisis Clínicos, Juaneda Hospitales es pionero en la sanidad privada de Baleares en esta tecnología. / .

El nuevo sistema simplifica el proceso, aumentando la seguridad: «Tradicionalmente, se exponía la bacteria a un sustrato químico y de la reacción que se producía se podían conocer sus características», explica la Dra. María José Espinar, responsable de Microbiología del Laboratorio de Análisis Clínicos. Y añade: «Ahora la tecnología MALDI-TOF, ofrece una respuesta mucho más rápida».

«El MALDI-TOF detecta la velocidad de migración de las proteínas de los microorganismos al ser bombardeadas por un láser», explica la Dra. García Ferragut. «Una vez identificadas —continúa la Dra. Espinar— comparando los resultados con una base de datos de más de 5.000 microorganismos, se notifica al médico el resultado, pudiendo de ese modo dar al paciente un tratamiento antibiótico dirigido y personalizado.

«Esta rapidez y exactitud no solo tienen un beneficio terapéutico, sino que el paciente reduce la sensación de incertidumbre y ansiedad que se sufre cuando tiene una infección grave y siente que los síntomas no remiten. Ahora, al poco tiempo, el paciente nota una mayor tranquilidad porque sabe que está siendo bien tratado y que los síntomas mejoran.

«Los pacientes hospitalizados —añade la doctora Espinar— son los que más se van a beneficiar de esta nueva tecnología, especialmente los que están en unidades de cuidados intensivos, porque este diagnóstico rápido y preciso evitará empeoramiento o complicaciones derivadas de la infección. También beneficiará mucho a pacientes vulnerables, como son los inmunodeprimidos y los oncológicos».

La implantación de la tecnología MALDI-TOF forma parte del proceso de renovación tecnológica de los laboratorios de Juaneda Hospitales. / .

«La incorporación a Juaneda Hospitales de la tecnología MALDI-TOF nos está permitiendo transformar el tiempo en vida. Ese es el verdadero valor de esta innovación y refleja el compromiso de Juaneda Hospitales por la medicina más innovadora, centrada en la salud y el bienestar de las personas. La implantación de este sistema forma parte del proceso de renovación tecnológica de nuestros laboratorios, basado en la excelencia y orientado a ofrecer la máxima calidad asistencial», concluye la Dra. Laura García Ferragut.

Más información

Las personas interesadas en realizarse cualquier prueba o visita médica en Juaneda Hospitales pueden solicitar cita a través del teléfono 971 28 00 00, la app Juaneda Contigo o la web de Juaneda www.juaneda.es.