Mallorca afronta un martes de calor extremo: aviso naranja y temperaturas de hasta 39 grados

Mallorca continuará este martes, 21 de julio, bajo los efectos del intenso episodio de calor que afecta a la isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por temperaturas máximas en toda la isla, con alerta naranja en el interior y alertas amarillas en el resto del territorio.

El aviso más importante afectará al interior de Mallorca, donde se podrán alcanzar los 39 grados. La alerta naranja estará vigente entre las 12.00 y las 20.00 horas, una franja en la que la Aemet advierte de un riesgo importante, especialmente para las personas vulnerables y para quienes realicen actividades al aire libre.

El calor también será intenso en el sur de la isla, incluida el área de Palma. En esta zona se ha activado el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 grados, igualmente entre el mediodía y las ocho de la tarde. En la capital, la temperatura prevista será algo más moderada en las zonas próximas al mar, aunque el ambiente será caluroso y húmedo durante buena parte de la jornada.

Alertas en toda Mallorca

El aviso amarillo se extenderá también al norte y nordeste de Mallorca, donde la Aemet contempla registros de hasta 38 grados. Las temperaturas más elevadas se producirán previsiblemente en las zonas alejadas de la costa, mientras que en municipios costeros como Alcúdia el efecto de las brisas podrá contener parcialmente los termómetros, aunque con una elevada sensación de bochorno.

La misma situación se repetirá en el Llevant mallorquín. La comarca estará en alerta amarilla entre las 12.00 y las 20.00 horas ante la posibilidad de alcanzar los 38 grados, especialmente en las áreas interiores. En Manacor se espera una jornada con intervalos de nubes y claros, calor y humedad elevada.

La Serra de Tramuntana tampoco quedará al margen del episodio. La Aemet ha activado el aviso amarillo por temperaturas de hasta 38 grados, aunque los valores podrán variar notablemente dependiendo de la altitud, la orientación y la proximidad al mar. En Sóller, por ejemplo, se prevé una máxima cercana a los 35 grados y una noche con temperaturas elevadas.

La jornada estará marcada por los cielos parcialmente nubosos o con intervalos de nubes y sol, sin que ello impida que las temperaturas se mantengan muy altas. En buena parte de Mallorca las mínimas rondarán los 23 o 24 grados, por lo que numerosos municipios volverán a registrar una noche tropical y con dificultades para descansar.

El calor continuará el miércoles

La situación no terminará el martes. La Aemet mantiene para el miércoles nuevos avisos por altas temperaturas en distintas zonas de Mallorca. En el interior continuará activa la alerta naranja, con máximas previstas de hasta 39 grados, mientras que el sur, el norte y nordeste y la Serra de Tramuntana seguirán bajo aviso amarillo por registros de hasta 38 grados.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed y reducir las actividades físicas intensas en el exterior. También se aconseja prestar especial atención a las personas mayores, los niños pequeños, las embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

Los avisos meteorológicos pueden actualizarse en función de la evolución de las temperaturas, por lo que la Aemet recomienda consultar periódicamente la información oficial.