Restablecido el suministro eléctrico en Playa de Palma tras un fin de semana de averías

Los vecinos de Can Pastilla y Cala Estancia han recuperado este lunes, a las 13:30 horas, el suministro eléctrico tras un fin de semana marcado por dos averías en cables subterráneos que llegaron a dejar sin luz a más de 2.000 residentes de esta zona de Palma.

La primera avería se registró en la noche del viernes; y la segunda, el domingo por la mañana, complicando las labores de reparación. Como consecuencia, muchos comercios, restaurantes y discotecas se vieron obligados a suspender su actividad durante esos días. Los equipos de Endesa trabajaron de forma ininterrumpida hasta restablecer completamente el servicio durante el mediodía del lunes.

Durante las horas que duró la incidencia, varios vecinos expresaron su malestar por el tiempo que permanecieron sin electricidad, especialmente al coincidir con una ola de calor que ha dejado temperaturas muy elevadas en la isla. La falta de suministro impidió a muchos hogares utilizar aparatos de aire acondicionado o ventiladores, lo que agravó la sensación de calor y aumentó la indignación entre los residentes afectados.

Los restauradores "señalan" a Endesa y reclaman "actuaciones urgentes"

La Asociación de bares, restaurantes y cafeterías, Restauración Mallorca CAEB, ha denunciado las incidencias que causaron las interrupciones del suministro eléctrico en Playa de Palma durante el fin de semana. Según ellos, durante la semana anterior "ya se habían producido bajadas de tensión y cortes puntuales" que apuntaban a la existencia de un problema en la red. Además, los cortes coincidieron con las franjas de máxima actividad de los establecimientos de restauración.

Por otra parte, aseguran que las incidencias alcanzaron “una especial gravedad” el sábado 18 de junio. Para los negocios afectados, "no se trató únicamente de oscilaciones, bajadas puntuales de tensión o interrupciones momentáneas, sino de cortes totales del suministro eléctrico en distintos puntos de la zona". Esta situación provocó “la falta completa de iluminación y la paralización de equipos esenciales como campanas de extracción, freidoras, cámaras frigoríficas, congeladores y sistemas de facturación y cobro", lo que obligó a los comercios a suspender temporalmente la actividad. Asimismo, los cortes dificultaron la correcta conservación de los alimentos y el desarrollo habitual del servicio en las zonas afectadas.

Según asegura el departamento jurídico de Restauración Mallorca CAEB, Monlex Abogados, "la compañía previsiblemente responsable sería Endesa o, en su caso, la sociedad de su grupo encargada de la distribución eléctrica". Por este motivo, la patronal pide “una explicación inmediata, completa y transparente sobre el origen de las incidencias, así como las medidas adoptadas para resolverlas y para evitar que vuelvan a producirse”. Para ello, Restauración Mallorca CAEB está recopilando “documentación de los establecimientos afectados para valorar el ejercicio de las acciones que correspondan frente a la entidad responsable”, según asegura el presidente, Juan Miguel Ferrer.

La Patronal de Restauración afirma además que el impacto "no se limita solamente al ámbito económico”, sino que los cortes registrados en plena temporada alta proyectan “una imagen gravemente perjudicial del sector turístico”, especialmente en una zona de relevancia estratégica como Playa de Palma.

El sector manifiesta su "máxima preocupación” ante la posibilidad de que episodios similares puedan repetirse durante las próximas semanas. Para Juan Miguel Ferrer, “la estabilidad del suministro eléctrico es indispensable para garantizar la seguridad, la conservación de los alimentos, el funcionamiento de los establecimientos y la adecuada atención a residentes y visitantes". Es por ello que Restauración Mallorca CAEB reclama "una actuación urgente y coordinada que garantice la continuidad y la calidad del servicio en todo el ámbito de Playa de Palma.

ABONE alerta del riesgo para el ocio

La Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (ABONE) también expresa su preocupación y ha solicitado explicaciones de los hechos. Incluso asegura que también se han producido incidencias este lunes. “No estamos ante un corte puntual, sino ante interrupciones que se han repetido durante varios días”, señala la entidad.

ABONE insiste en que “estos cortes pueden afectar a la seguridad de los establecimientos de ocio y entretenimiento”. También alerta del impacto de estas incidencias “a la imagen de Playa de Palma como destino turístico de calidad”.

Por este motivo, la entidad considera prioritario que se adopten “medidas preventivas antes de los próximos fines de semana” para conocer el alcance del problema. Asimismo, exige “actuar con rapidez” para garantizar la calidad del suministro y evitar nuevas incidencias durante lo que queda de temporada.