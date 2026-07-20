El pequeño comercio de Mallorca anuncia su decisión de retrasar las rebajas de verano de forma permanente

Buena parte del comercio tradicional de Mallorca decidió este año echar un pulso a las grandes empresas del sector y a su decisión de iniciar las rebajas de verano el 25 de junio, y ha esperado al pasado día 13 para sumarse a esta campaña de descuentos. Según las presidentas de las patronales Afedeco y Pimeco, Joana Manresa y Carolina Domingo, al igual que su homólogo en las asociaciones de las calles palmesanas Jaume II y Oms, Pedro Mesquida, la jugada ha salido bien, y se anuncia ya la pretensión de mantener durante los próximos años la decisión de esperar a mediados de julio para recortar los precios. La decisión es lamentada por las grandes superficies, que consideran que esta disparidad de fechas reduce el atractivo que el centro de Palma puede tener para los consumidores.

Pedro Mesquida, que es uno de los padres de la idea de demorar las rebajas de verano al considerar que no tiene sentido reducir el margen de beneficio en el momento e el que se disparan las cifras de clientes por la llegada de turistas, asegura que el volumen de ventas que se ha tenido durante las dos semanas en las que los grandes establecimientos, como El Corte Inglés o Zara, ofrecían descuentos y los pequeños no, ha sido similar al del pasado año, permitiendo así hacer más caja al mantener el precio habitual de los productos.

Mesquida apunta que la clientela extranjera no se guía por las rebajas a la hora de hacer las compras y que «los mallorquines nos han entendido y apenas nos han reclamado reducciones en los precios».

El comercio tradicional inició las rebajas el pasado día 13 / B. Ramón

Pone en valor que el comercio de la part forana también ha secundado en buena medida esta decisión (cita los ejemplos de Inca y Manacor), y recuerda que los establecimientos de las zonas turísticas no suelen sumarse a la aplicación de descuentos a lo largo de todo el verano.

Mantener en el futuro

Joana Manresa y Carolina Domingo coinciden en la defensa de esta iniciativa y en la voluntad de mantenerla para los periodos estivales de los próximos años, al considerar que ha permitido mejorar las cajas de los establecimientos tradicionales que se han sumado a la decisión de aplazar hasta el pasado día 13 la aplicación de los descuentos. Se destaca que resulta un sinsentido iniciar las rebajas de verano cuando este apenas ha comenzado.

Y todo ello pese a que el gasto medio que se está registrando en el comercio de Mallorca se está reduciendo, aunque este hecho se ve compensado por un aumento en el número de clientes, según apuntan las máximas responsables de Afedeco y Pimeco.

De este modo, las ventas logran mantenerse en niveles similares a los del pasado año, con la ventaja de que durante las dos semanas de demora de las rebajas se ha mantenido un mayor margen de beneficio.

Por su parte, desde las grandes empresas que comenzaron a aplicar sus descuentos el 25 de junio se asegura que la campaña de rebajas de este verano está siendo positiva, ayudada por las elevadas temperaturas, y se añade que en estos momentos están aplicando ya lo que se denomina como ‘segundas rebajas’, con reducciones de precios más acentuadas.

Pese a ello, se lamenta la decisión del pequeño comercio de Mallorca de demorar el inicio de la campaña alegando que es un caso único en España, donde el peso del turismo es igualmente importante.

Desde estas grandes empresas implantadas en Palma se considera que el hecho de no ir de la mano el conjunto del sector solo sirve para que la ciudad pierda atractivo en su oferta comercial, especialmente para los consumidores de la part forana, lo que conlleva una reducción de la clientela, que opta por acudir a otros centros comerciales.

Bonos comerciales

Un aspecto que se señala desde las dos patronales del ramo es que los bonos comerciales que ha repartido el Govern de Marga Prohens a partir de junio para poder comprar con descuento en el comercio tradicional han ayudado a que la clientela local haya conseguido mejores precios pese a no haber iniciado las rebajas.

El comercio pide un cambio en las fechas de los bonos comerciales / B. Ramón

Sin embargo, tanto Manresa como Domingo coinciden en cuestionar las fechas en las que el Ejecutivo balear ha puesto en marcha esta iniciativa, por considerar que la ha retrasado en exceso.

Las dos presidentas defienden que no tiene demasiado sentido repartir esos bonos cuando la temporada alta ha comenzado, y que lo que se debería de hacer es activarlos precisamente durante los meses en el que el consumo está más bajo para incentivarlo, como son los de febrero y marzo, es decir, el periodo comprendido entre el cierre de la campaña navideña y la celebración de la Semana Santa.

Desde estas dos organizaciones empresariales se defiende que el Govern debe de asumir ese cambio en las fechas en el caso de que el próximo año se repite esta iniciativa para favorecer el consumo en las tiendas tradicionales.

La presidenta de Afedeco considera que el comercio tradicional tiene una batalla pendiente y reconoce que va a ser difícil de ganar «pero hay que seguir intentándolo». Esta representante del sector alega que resulta imprescindible volver a regular los periodos de rebajas, poniendo fin a la liberalización que en su momento aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, pero muy especialmente hacerlo con las ventas por internet «aunque somos conscientes de la dificultad». Manresa esgrime que es el comercio digital el que en estos momentos está haciendo más daño a los establecimientos tradicionales.