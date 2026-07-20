El PSIB rompe su silencio para condenar las pintadas antisemitas contra el entorno familiar de las activistas de Santa Maria

El PSIB-PSOE ha roto este lunes su silencio sobre la polémica generada en torno a las activistas detenidas la pasada semana. La formación ha emitido este mediodía un comunicado en el que condena las pintadas de carácter antisemita aparecidas en dos viviendas vinculadas a la familia de una de ellas. Los socialistas exigen una investigación "rápida y contundente" para esclarecer los hechos y lanzan un mensaje "contra el odio y el fascismo", aunque evitan pronunciarse sobre la detención de las dos jóvenes, una cuestión sobre la que no habían realizado ninguna valoración pública desde que se produjo el operativo de la Guardia Civil. Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil y han provocado una cascada de condenas.

El posicionamiento del PSIB llega después de varios días de críticas debido a la ausencia de una reacción pública tras las detenciones de las dos activistas, investigadas por su presunta participación en los ataques vandálicos contra cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí. Mientras partidos como Més per Mallorca cuestionaron la actuación policial y reclamaron explicaciones por el operativo, los socialistas optaron por no fijar posición.

El PSIB de Santa Maria del Camí ha sido la única agrupación en señalar este pasado domingo que la actuación policial contra las activistas detenidas fue "desproporcionada", ya que puede contribuir a "estigmatizar todo un movimiento social" y generar un "efecto disuasivo" sobre el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y a la participación ciudadana.

No ha sido hasta la aparición de las pintadas antisemitas en dos inmuebles relacionados con las familias de las detenidas cuando el principal partido de la oposición ha emitido un comunicado. Sin embargo, el texto no entra a valorar la actuación de la Guardia Civil ni las detenciones que han marcado el debate político de los últimos días, sino que se limita a condenar los ataques sufridos por el entorno de las jóvenes.

En su comunicado, el PSIB expresa una "rotunda condena" a las "expresiones de odio, nazismo y fascismo" reflejadas en las pintadas y reclama tanto la limpieza inmediata de los inmuebles afectados como una investigación "rápida y contundente" que permita identificar a sus autores.

Asimismo, la formación traslada "todo el apoyo y solidaridad" a las personas afectadas y aprovecha para lanzar un mensaje dirigido al conjunto de la sociedad balear. "Desde el PSIB-PSOE hacemos un llamamiento general a la sociedad de estas islas: aquí no hay espacio para el odio ni el fascismo", afirma el comunicado.

Los socialistas sostienen además que Baleares es "unas islas con seny" y defienden la necesidad de seguir construyendo "entre todos una sociedad de respeto, valores y convivencia", frente a cualquier manifestación de intolerancia o violencia.

Silencio sobre las detenciones

La reacción del PSIB se produce en un contexto de fuerte tensión política tras la detención de las dos activistas de Menys Turisme, Més Vida. La operación de la Guardia Civil, que las investiga por presuntos delitos relacionados con los actos vandálicos contra varias inmobiliarias de Santa Maria, abrió un intenso debate sobre la proporcionalidad del dispositivo policial y la acusación de pertenencia a grupo criminal.

Mientras el alcalde de Santa Maria calificó las detenciones de "totalmente desproporcionadas" y diferentes dirigentes de la izquierda reclamaron explicaciones, el PSIB se mantuvo en silencio durante los días posteriores al operativo. Esa ausencia de posicionamiento fue objeto de críticas, especialmente en redes sociales, donde numerosos usuarios reprocharon al partido no pronunciarse sobre una actuación que había generado una amplia controversia.

El comunicado difundido este lunes supone la primera reacción pública de los socialistas en relación con este episodio, aunque lo hace únicamente para condenar las pintadas antisemitas aparecidas posteriormente y sin hacer referencia expresa a la actuación policial que desencadenó la polémica.