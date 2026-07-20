Palma vuelve a movilizarse por Palestina con una cadena humana el 31 de julio
El punto de encuentro será en la calle Contramoll Mollet, en el Paseo marítimo, a las 19.30 horas
La iniciativa ciudadana 'Marxes de Mallorca per Palestina' ha convocado el 31 de julio a las 19.30 horas una cadena solidaria en apoyo a Gaza y a la población palestina. El punto de encuentro de la movilización será la calle Contramoll Mollet, en el Paseo marítimo.
La organización ha señalado en un comunicado que esta acción da continuidad a la movilización iniciada el año pasado, cuando miles de personas se sumaron a las marchas convocadas en toda la isla. En concreto, fueron 53 pueblos de Mallorca y diversos barrios de Palma en los que se reunieron más de 22.000 personas de forma solidaria.
En este sentido, desde el colectivo destacan que la cadena solidaria pretende volver a visibilizar el apoyo de la ciudadanía mallorquina al pueblo palestino y mantener la presión social ante una situación que, según denuncian, sigue agravándose pese a los acuerdos de alto el fuego.