Palma vuelve a movilizarse por Palestina con una cadena humana el 31 de julio

La iniciativa ciudadana 'Marxes de Mallorca per Palestina' ha convocado el 31 de julio a las 19.30 horas una cadena solidaria en apoyo a Gaza y a la población palestina. El punto de encuentro de la movilización será la calle Contramoll Mollet, en el Paseo marítimo.

El punto de encuentro de la movilización será en la calle Contramoll Mollet, en el Paseo marítimo, a las 19.30 horas. / 'Marxes de Mallorca per Palestina'

La organización ha señalado en un comunicado que esta acción da continuidad a la movilización iniciada el año pasado, cuando miles de personas se sumaron a las marchas convocadas en toda la isla. En concreto, fueron 53 pueblos de Mallorca y diversos barrios de Palma en los que se reunieron más de 22.000 personas de forma solidaria.

En este sentido, desde el colectivo destacan que la cadena solidaria pretende volver a visibilizar el apoyo de la ciudadanía mallorquina al pueblo palestino y mantener la presión social ante una situación que, según denuncian, sigue agravándose pese a los acuerdos de alto el fuego.