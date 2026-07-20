Interceptados 71 migrantes llegados en pateras a Ibiza y Formentera

Un total de 71 migrantes de origen magrebí llegados en cuatro pateras han sido interceptados este lunes en una cala de Ibiza así como en aguas próximas y en la costa de Formentera, según ha informado Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

El primer grupo, de 14 personas, ha sido localizado de madrugada, a las 2:25 horas en Cala Es Cuco, en el municipio de Sant Josep, en una intervención que ha contado con agentes de la Guardia Civil de Sant Josep y de Santa Eulària.

Otros 25 inmigrantes, también magrebíes, han sido rescatados a las 5:40 horas en una embarcación que navegaba a 15 millas al sureste de Formentera, en una operación de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil de Sant Josep.

Por la mañana, a las 8:02 horas han sido interceptados otros 17 migrantes en línea de costa, en el Pilar de la Mola, y a las 9:15 horas, 15 personas más han sido localizadas en la costa de es Caló, ambos en grupos en Formentera.

En las dos intervenciones ha participado la Guardia Civil de la pitiusa menor.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 192 llegadas de pateras con 3.627 inmigrantes en situación irregular.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.