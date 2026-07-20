El Govern condena las pintadas antisemitas de Santa Maria y apela a la "responsabilidad" para "garantizar la convivencia"

El Govern balear condena las pintadas de carácter antisemita aparecidas en dos viviendas vinculadas al entorno familiar de las activistas de Menys Turisme, Més Vida en Santa Maria del Camí y ha reiterado su "llamamiento a la responsabilidad y al seny para garantizar la convivencia en nuestras Islas" y para evitar que aumente la tensión social generada por la detención de las dos jóvenes y las protestas de las últimas semanas.

Fuentes autorizadas del Ejecutivo autonómico han trasladado a Diario de Mallorca una condena expresa de los hechos y han insistido en que la posición del Govern no ha variado. "Evidentemente, condenamos cualquier acto vandálico, sea contra cualquier comercio o contra cualquier propiedad privada, como es este caso", señalan las mismas fuentes, que insisten en que el Ejecutivo ha mantenido durante las últimas semanas un discurso de rechazo a cualquier actuación violenta.

Desde el Govern subrayan que la aparición de estas pintadas, en las que podían verse mensajes antisemitas y simbología nazi, constituye un episodio que atenta contra la convivencia y que debe ser investigado por las fuerzas de seguridad. Por ello, vuelven a hacer un llamamiento a la responsabilidad colectiva para rebajar la tensión y preservar la convivencia en las Islas.

El Ejecutivo insiste en que mantiene el mismo criterio: respaldo al derecho de manifestación y a la protesta siempre que se desarrollen de forma pacífica y dentro del marco legal, pero rechazo absoluto a cualquier acto vandálico o violento, ya sea contra comercios, instituciones o propiedades particulares. En este sentido, las mismas fuentes apelan nuevamente al "seny" y a la responsabilidad de todos los actores para evitar que el clima de confrontación continúe deteriorándose.

Las pintadas aparecidas este lunes, dirigidas contra dos viviendas vinculadas a las familias de las activistas detenidas la semana pasada, incluían referencias antisemitas y simbología nazi. Los hechos ya han sido denunciados ante la Policía y han provocado una rápida cascada de reacciones políticas de condena por parte de diferentes partidos.

Estarellas evitó valorar las detenciones

El pronunciamiento del Govern llega tres días después de que la vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo, Antònia Maria Estarellas, evitara pronunciarse sobre si la detención de las dos activistas de Menys Turisme, Més Vida había sido una actuación "desproporcionada", como sostienen la plataforma y el alcalde de Santa Maria del Camí.

Tras la reunión del Consell de Govern del pasado viernes, Estarellas defendió el máximo respeto institucional hacia la actuación de la Guardia Civil y recordó que corresponde a la Delegación del Gobierno, como responsable del cuerpo policial en Baleares, ofrecer las explicaciones sobre el operativo.

La consellera de Presidència insistió entonces en que "todos debemos estar de acuerdo en que no se pueden normalizar las acciones violentas ni la vandalización de comercios que desarrollan actividades lícitas y regladas", en referencia a los ataques sufridos por varias inmobiliarias del municipio.

Preguntada por las críticas al dispositivo policial, Estarellas evitó hacer una valoración política pese a haber sido concejala y portavoz municipal en Santa Maria. "Si estuviera como portavoz seguramente podría dar más explicaciones", afirmó. A continuación, añadió que, "si se considera que la actuación ha sido desproporcionada, esa valoración debe pedírsele a quien fue responsable del operativo", remitiendo así cualquier explicación a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno.