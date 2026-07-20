EspaiSalut: Las quejas de usuarios y trabajadores de la nueva plataforma del IB-Salut se multiplican

Las críticas a EspaiSalut, la nueva plataforma digital del IB-Salut puesta en marcha el pasado mes de marzo, no dejan de crecer. Usuarios, trabajadores, asociaciones vecinales, organizaciones de consumidores e incluso partidos políticos denuncian desde hace meses dificultades para pedir citas médicas, acceder a la historia clínica o cancelar consultas, unas incidencias que, aseguran, están complicando el acceso a la sanidad pública.

Las quejas han llegado también a Diario de Mallorca por parte de varios pacientes. Por ejemplo, una de ellas explica que, después de varios días intentando acceder a la aplicación para descargar un informe médico, no consiguió identificarse pese a disponer de Cl@ve Permanente. «Se ha convertido en un dolor de cabeza», resume. La mujer también critica que la aplicación no le permitiera gestionar correctamente las citas y denuncia que necesitó más de treinta intentos para contactar telefónicamente con InfoSalut. Finalmente obtuvo una cita telefónica para casi un mes después. También lamenta las dificultades para presentar reclamaciones, ya que los canales disponibles requieren identificación electrónica. «Todo es complicar la vida a los pacientes para que se abstengan de quejarse», afirma.

Entre las quejas que más se repiten están las dificultades para acceder a la plataforma mediante Cl@ve Permanente o certificado digital, la imposibilidad de consultar o anular citas ya concertadas y los problemas para gestionar la atención sanitaria de familiares mayores o personas dependientes. Varios usuarios también lamentan que el nuevo sistema resulte más complejo que el antiguo Portal del Paciente y consideran que, lejos de simplificar los trámites, ha añadido más obstáculos.

Además, las críticas no proceden solo de los usuarios. Una trabajadora del servicio InfoSalut, con dos décadas de experiencia, asegura que la implantación del nuevo sistema ha supuesto un importante cambio en la forma de trabajar y sostiene que la aplicación resulta ahora «mucho más compleja» tanto para los operadores como para los pacientes. «Yo nunca había recibido tantas quejas», explica, al tiempo que relata que ni ella misma consiguió acceder correctamente a la plataforma pese a disponer de certificado electrónico.

De hecho, en los últimos meses este periódico ha publicado varias cartas de lectores criticando el funcionamiento de EspaiSalut y denunciando las dificultades para gestionar citas de familiares mayores. También asociaciones vecinales, como la de Son Dameto, y organizaciones como Consubal han expresado públicamente su preocupación por el funcionamiento de la plataforma.

El PSIB también denunció hace varias semanas que la aplicación dificultaba la gestión de citas para menores de edad, personas dependientes o familiares a cargo y advirtió de que las complicaciones para modificar o cancelar consultas podrían aumentar el absentismo involuntario y contribuir a incrementar las listas de espera.