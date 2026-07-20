La asociación balear de consumidores Consubal al borde de desaparecer por problemas económicos

La única asociación de consumidores de carácter generalista que queda en Balears, Consubal, está al borde de la desaparición por problemas económicos, según reconoce su presidente, Alfonso Rodríguez, que adelanta que si no se encuentran nuevas fuentes de financiación optará por cerrar las puertas de la organización durante el próximo mes de diciembre.

La trascendencia de este hecho se refleja en que en la Mesa de Comercio creada por el Govern balear solo hay tres organizaciones que representan a los consumidores, y una de ellas es la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), de carácter estatal y especializada en la defensa de los derechos de los clientes de las entidades bancarias, y otra la cooperativa San Crispín de Menorca, que dispone de un supermercado en la isla. El tercer puesto corresponde a Consubal.

Situación económica

Los problemas de esta última se deben a que las personas que se asocian no suelen renovar su cuota una vez solventado el problema que les llevó hasta esta organización, pero muy especialmente a que no acceden a ayudas públicas. Como ejemplo, destaca que el Govern reparte al año 35.000 euros entre las asociaciones de consumidores, una cantidad que ya se considera mínima, pero además Consubal no recibe ni uno desde hace tres años.

La relación con el Ejecutivo balear no es buena debido a que además este reclama a Consubal 7.000 euros de una subvención alegando que no se justificaron adecuadamente algunos de los gastos realizados, a lo que Rodríguez responde que se trata de pequeñas cantidades que se entregaron a voluntarios para pagarles gasolina y comida y para las que no se reclamaron las facturas.

Lamenta que desde el Govern no se valore el trabajo que realizan, y señala que al actual director general de Consumo, Juan Simonet, «solo lo vemos una vez al año y en algún acto protocolario».