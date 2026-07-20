El cheque canguro supera las 1.000 solicitudes para sufragar la escuela matinal

Más de 1.000 familias ya han solicitado el cheque canguro para hacer frente a los gastos de la escuela matinal desde que el plazo para presentar solicitudes de esta modalidad se abrió el pasado 1 de julio. La convocatoria permite subvencionar los servicios de atención, cuidado y custodia de menores antes del inicio de la jornada lectiva y después del comedor o del horario escolar, con ayudas que pueden alcanzar los 1.000 euros por menor.

Según los datos facilitados por el Govern, la mayor parte de las solicitudes registradas hasta el momento corresponden a cuantías de entre 300 y 500 euros. Las familias interesadas todavía pueden presentar su petición hasta el 31 de julio.

Ayudas para favorecer la conciliación

El cheque canguro forma parte de la política de conciliación puesta en marcha al amparo de la Ley balear de conciliación y se articula este año en tres programas compatibles entre sí. El segundo de ellos, actualmente abierto, cubre los gastos de la escuela matinal y de los servicios de atención prestados antes de las clases y una vez finalizado el comedor o la jornada escolar en centros educativos, incluidos los de educación infantil y especial.

La principal novedad de esta convocatoria llegará después del verano. Entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre podrá solicitarse el programa destinado a financiar campamentos, escuelas de verano, Pascua y Navidad, así como otros servicios de atención y cuidado de menores, tanto públicos como privados, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y laboral.

El importe máximo conjunto para estas dos líneas de ayudas es de 1.000 euros por menor, cantidad que podrá repartirse libremente entre los distintos servicios subvencionables.

Hasta 4.000 euros para contratar cuidadores

La convocatoria mantiene además un tercer programa dirigido a las familias que contraten de forma legal a una persona para el cuidado de menores en el domicilio. En este caso, la subvención puede alcanzar los 4.000 euros por familia para cubrir los costes salariales y las cotizaciones a la Seguridad Social. El plazo para solicitar esta ayuda permanecerá abierto entre el 1 y el 31 de octubre.

La línea está dirigida a familias trabajadoras, tanto por cuenta ajena como autónomas, y pretende, además de favorecer la conciliación, incentivar la contratación regularizada en un sector tradicionalmente vinculado a la economía sumergida.

Requisitos y concesión

Para acceder a las ayudas es necesario estar empadronado y residir en Baleares, acreditar una situación laboral que justifique la necesidad de conciliación y tener una renta per cápita familiar inferior a 30.000 euros anuales. También se exige estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de entrada de las solicitudes completas y válidas hasta agotar el presupuesto disponible. Cada expediente se tramita de forma independiente y da lugar a su correspondiente resolución de concesión y pago.