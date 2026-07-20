Bernat Bonnín, nuevo presidente del Cercle d'Economia de Mallorca

El empresario Bernat Bonnín es desde esta noche nuevo presidente del Cercle d’ Economia de Mallorca, tras la votación celebrada durante la asamblea general de esta institución. Sustituye a Josep Vicens, que ha dirigido el Cercle durante los últimos ocho años. En la votación también se ha renovado a toda la junta directiva.

Bernat Bonnín es el fundador y consejero delegado de la empresa de tecnología Robot. Se trata de la primera empresa balear que ha conseguido cotizar en el mercado alternativo bursátil y la segunda en la Bolsa. Se hace cargo de una institución que cuenta con unos 200 miembros y que tiene como principal objetivo impulsar el progreso de la sociedad de Mallorca.

El presidente saliente, el médico Josep Vicens, ha destacado que su etapa ha estado marcada por el impacto y la superación que supuso el Covid, además de otros hitos como el Regimen Especial de Baleares y el crecimiento de las islas. También destacó los actos que se han celebrado durante estos últimos ocho años a través de la invitación de unos 250 invitados, que han pronunciado conferencias de distintas temáticas y que han ayudado a enriquecer conocimientos.

Vicens también ha querido destacar que el número de socios del Cercle ha aumentado un 50%. “Nuestra creencia es la convicción del poder de la unión y de que juntos, cuando las personas interconexionamos, cuando entrelazamos ideas, logramos resultados que serían imposibles de alcanzar de manera individual. A diferencia del dinero, las ideas compartidas se multiplican y se contagian como los virus”.

Durante el acto se ha proyectado una vídeo donde se muestra la trayectoria y compromiso de Vicens. En la grabación han intervenido numerosos allegados, así como la presidenta Marga Prohens.

El nuevo presidente de la entidad, Bernat Bonnín, es un reconocido empresario de Mallorca que dirige una empresa que está más que consolidada como referente global en tecnología, sostenibilidad y eficiencia energética. Encabeza cientos de proyectos que se desarrollan en sus sedes de España, México y República Dominicana. Su empresa factura más de diez millones de euros al año. Bonnín ya formaba parte de la junta directiva del Cercle, como vocal, desde el año 2018. Ahora ha dado un paso más para presidir la entidad.

El nuevo presidente se ha comprometido a trabajar con “ilusión, humildad y responsabilidad”, y no solo centrado en analizar el presente, sino ayudar a pensar en el futuro, completarlo con una visión a largo plazo.

La Asamblea del Cercle se ha celebrado esta tarde / J.F.M.

Entre sus líneas de actuación de su presidencia se incluye una apuesta por la ciencia y tecnología, cultura, economía azul, el impulso del Cercle Jove y sobre todo dejar una Mallorca más próspera que la actual.

El Cercle de Mallorca es una asociación sin ánimo de lucro, que está dirigida por una asamblea, que esta tarde ha designado también a los 14 miembros que componen la nueva junta directiva. Se trata de Jaume Simonet Pou, Isabel Del Pino Schmid, Yoann Blanc Alonso, Lluís Quetglas Alonso, José Juan Novas Alemany, Francisco de Asís Maura García, Víctor Sánchez Belmar, Inés Rotger Raventós, Marga Gual Soler, Isabel Pellicer Esteve, Javier Blas Guasp, Maria Obrador Planas y Antoni Horrach Moyà.

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Tras las votaciones los miembros del Cercle han podido disfrutar, junto con familiares y amigos, de un cóctel y música en directo en la sede de Sa Nostra-Can Tàpera en Palma. Han asistido también Antón Costas, Toni Costa, Rosario Sánchez, Catalina Cladera, Llorenç Pou, entre otros.