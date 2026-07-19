La presión sobre la red de carreteras de Mallorca se estabiliza por primera vez en años

La red viaria de la isla soportó durante el pasado año una presión media de 14.492 vehículos diarios, lo que supuso un incremento del 0,5%, con una tendencia a estabilizarse por primera vez durante los últimos ejercicios si exceptuamos la caída de 2020 debido a las restricciones a la movilidad aplicadas durante la pandemia, según los datos facilitados por el Consell de Mallorca. Eso no resta para que haya puntos en los que la densidad del tráfico siga siendo extraordinariamente elevada, con 188.460 coches por día en la vía de cintura cerca de su entrada desde la autopista de Inca, pero incluso aquí el aumento ha sido de 1.216 automóviles, es decir, del 0,6%.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que entre 2016 y 2025 el incremento de la media insular se ha aproximado a un 23%.

La red de carreteras de Mallorca lleva años mostrando crecimientos muy notables en la cifra media de vehículos que diariamente circulan por ella. En 2016 fue de 11.792 por día, con un alza del 6,3%, para pasar a los 12.457 de 2017 y un aumento del 5,6%. En 2018 se llegó a los 12.810, con una subida del 2,8%, y en 2019 a los 13.261, creciendo un 3,5%. Debido a las restricciones de la pandemia, en 2020 esta media se desplomó hasta los 9.291 vehículos por día, con una bajada del 29,9%, pero en 2021 se incrementó de nuevo un 30,1% para llegar a los 12.096. La cifra de 2022 se elevó hasta los 13.151 coches (un 8,7% más), en 2023 se alcanzaron los 13.767 (alza del 4,6%), y en 2024 se contabilizaron 14.415 (4,7% más), para cerrar el pasado año con 14.492.

Puntos ‘calientes’

Pero estas medias del conjunto de Mallorca poco tienen que ver con la situación que diariamente se vive en los puntos más saturados, y que tienen como máximo exponente el tráfico que se registra en la vía de cintura palmesana, pese a que también aquí la evolución al alza se modera.

Como se ha indicado, la situación más conflictiva se da diariamente en las proximidades de la confluencia de la autopista de Inca con este eje, con 188.460 vehículos diarios en 2025, lo que supone un aumento del 0,6% respecto al ejercicio anterior.

Al acercarse a la carretera de Valldemossa en este mismo vial se alcanzan los 170.547 coches por día, pero de nuevo con un alza mínima frente a los 170.302 del ejercicio anterior, reflejo de la tendencia a estabilizarse antes señalada.

Autopista de Llevant. / B. Ramón

Autopistas

Si se pone la lupa sobre las autopistas de la isla, la del aeropuerto en sus proximidades a la ciudad muestra una intensidad media de 148.973 vehículos por día durante 2025, también aquí muy cerca de los 148.261 que registraba doce meses atrás, con una subida que de nuevo roza el 0,5%.

Muy similar es la presión que soportan las autopistas de Inca y de Calvià en sus entradas a Palma, con densidades diarias de 108.924 y 108.660 respectivamente, cuando en 2024 estas cifras habían sido de 108.261 y 108.599 respectivamente. De nuevo en este caso el aumento de la presión es muy limitado.

A la altura de Inca, la autopista central de la isla contabilizó el pasado año una intensidad media de 60.135 vehículos por día, cuando en el ejercicio anterior era de 59.687 (un 0,7% más).

Del mismo modo, en la de Llevant, una vez se ha dejado atrás la Platja de Palma, se ha pasado de los 39.714 de 2024 a los 40.684 del pasado año, en este caso con un alza superior a la media, del 2,4%.

En la entrada a Manacor durante el pasado año se contabilizaron una media diaria de 37.454 vehículos, superando los 36.141 del ejercicio anterior, también con un aumento que supera ampliamente la media y que se coloca en un 3,6%.

Pocos cambios aparecen al aproximarse a Sóller, al haber pasado de los 12.909 vehículos diarios de media a los 12.967.

Al salir de Manacor para dirigirse a Porto Cristo, esa evolución ha ido de los 25.776 a los 25.938.