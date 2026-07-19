La tercera ola de calor del verano golpeará con fuerza Mallorca: estos serán los peores días y las zonas más afectadas

Después de varias semanas con temperaturas mucho mas altas a las habituales y escasos periodos de alivio, Mallorca se encamina hacia su tercera ola de calor, con máximas de hasta 41 grados, avisos de nivel naranja y noches en las que dormir volverá a resultar complicado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la ola de calor comience oficialmente el martes 21 de julio. No obstante, el episodio dejará registros extremos desde el lunes, cuando los termómetros podrían situarse entre los 39 y los 41 grados en el interior de Mallorca.

Esta nueva ola de calor es el resultado del refuerzo de un patrón de bloqueo atmosférico y del establecimiento de una dana al oeste de la península ibérica. Esta configuración, unida a una circulación anticiclónica sobre el norte de África, favorecerá el desplazamiento hacia la Península y Baleares de una masa de aire muy cálido, seco y con polvo en suspensión que dejará temperaturas persistentemente elevadas y noches con poco alivio.

Un domingo con hasta 38 grados y noche tórrida

El calor ya será intenso este domingo. La Aemet prevé en Mallorca un cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas, brumas y posibilidad de algunos bancos de niebla durante las primeras horas del día. También habrá polvo en suspensión, que podrá enturbiar el cielo y acentuar la sensación de ambiente pesado.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso, pero seguirán siendo muy elevadas. Se espera una noche tropical en toda la isla y tórrida en algunos puntos de la costa, donde los termómetros podrían no bajar de los 25 grados.

La Serra de Tramuntana, el interior, el sur y el Llevant permanecerán en aviso amarillo entre las 11.59 y las 19.59 horas por máximas que pueden alcanzar los 38 grados. A escala nacional, la Aemet no descarta que se superen localmente los 40 grados en Mallorca.

El lunes, aviso naranja y hasta 40 grados

La situación se complicará el lunes 20 de julio. Las temperaturas subirán ligeramente y el interior de la isla podría registrar valores de entre 39 y 41 grados, según el aviso especial de la Aemet.

El norte, el nordeste y el interior de Mallorca estarán en alerta naranja por temperaturas extremas. En el resto de la isla se mantendrá el aviso amarillo, con máximas previstas de hasta 36 grados. Los avisos estarán activos durante las horas centrales del día.

El cielo permanecerá poco nuboso, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Continuarán las brumas, la posibilidad de nieblas matinales y la calima. El viento será flojo de componente este, con la aparición de las habituales brisas costeras.

El principal problema no estará únicamente en las máximas. La Aemet anticipa otra noche tropical y tórrida en amplias zonas, especialmente en la costa, lo que dificultará el descanso y reducirá la capacidad de recuperación frente al calor acumulado durante el día.

La ola de calor comenzará oficialmente el martes

El martes 21 será, según la previsión actual, el primer día oficial de la nueva ola de calor. En el interior de Mallorca se esperan nuevamente temperaturas de hasta 41 grados, aunque las máximas podrían descender ligeramente en el nordeste de la isla.

Se mantendrá el aviso naranja en el interior, mientras que el resto de Mallorca quedará en aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados..

La jornada estará marcada por los intervalos de nubes medias y altas, las brumas y el polvo en suspensión. Las temperaturas nocturnas apenas darán tregua, con mínimas tropicales en toda la isla y noches tórridas en numerosas zonas costeras.

La combinación de calor, humedad y polvo sahariano puede elevar notablemente la sensación térmica, aunque el valor que marquen los termómetros sea ligeramente inferior al del lunes en algunos municipios.

Otros 41 grados el miércoles

El calor extremo continuará el miércoles 22. La Aemet calcula que el interior de Mallorca volverá a situarse entre los 39 y los 41 grados, mientras que en las zonas costeras se prevé un ligero descenso de las temperaturas diurnas.

El cielo estará predominantemente poco nuboso, pero persistirá el polvo en suspensión. Las mínimas seguirán siendo muy elevadas, con otra noche tropical y tórrida en amplias áreas, sobre todo cerca del litoral.

De cumplirse el pronóstico, algunos puntos del interior mallorquín encadenarán al menos tres jornadas consecutivas alrededor de los 40 grados. El episodio se sumará así a un verano especialmente exigente, en el que el calor intenso está apareciendo con gran frecuencia y con escasos periodos de alivio entre un episodio y el siguiente.

El jueves será el día álgido, pero Mallorca respirará ligeramente

A escala nacional, se espera que el jueves 23 sea el día más intenso de la ola de calor, con registros que podrían superar localmente los 45 grados en el sureste peninsular.

En Mallorca, sin embargo, se prevé un descenso importante de las temperaturas en el interior. Aun así, los valores continuarán siendo muy elevados y podrían situarse entre los 37 y los 39 grados.

Por tanto, la bajada no supondrá el final inmediato del calor, sino una moderación respecto a los registros de 40 o 41 grados previstos entre el lunes y el miércoles.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

A partir del viernes 24, la Aemet contempla un descenso generalizado de las temperaturas, aunque la incertidumbre de la predicción aumenta considerablemente a medida que avanza la semana.

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La Agencia Estatal de Meteorología no descarta que la ola de calor pueda prolongarse más allá del jueves. La evolución de la dana situada al oeste de la Península y la persistencia del bloqueo atmosférico serán determinantes para conocer cuándo llegará un alivio más claro a Baleares.