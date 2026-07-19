Puerto Portals retira 122 kilos de residuos del mar en una jornada ambiental
Cerca de 50 voluntarios han participado en una nueva edición de Blue Marina Clean-Up para limpiar el litoral y los fondos marinos
EFE
Puerto Portals ha retirado 122 kilos de residuos del mar durante una nueva edición de la jornada ambiental Blue Marina Clean-Up, en la que han participado cerca de 50 voluntarios para limpiar el litoral y los fondos marinos.
La iniciativa ha reunido a cerca de medio centenar de participantes, entre niños, familias y voluntarios, que recorrieron el entorno marino de Puerto Portals a bordo de tablas de paddle surf y kayaks facilitados por la Escuela de Vela del puerto con el objetivo de recoger plásticos, microplásticos y otros residuos acumulados tanto en la superficie del mar como en la costa.
La jornada ha contado además con la colaboración de un grupo de buceadores, que se encargó de retirar residuos depositados en el fondo marino.
Restos de embarcaciones entre los objetos recuperados
Entre los materiales recuperados figuraban restos de embarcaciones y otros objetos sumergidos que, según la organización, suponían un impacto para el entorno y la biodiversidad marina.
En total se han retirado 122 kilogramos de basura, una cantidad que refleja la dimensión del problema de los residuos marinos y la necesidad de impulsar iniciativas de sensibilización y conservación del medio ambiente.
Limpieza y educación ambiental
La actividad ha combinado labores de limpieza con acciones de educación ambiental, con el propósito de concienciar a los participantes sobre las consecuencias de los residuos en los ecosistemas marinos y fomentar hábitos más sostenibles.
El programa de sostenibilidad de Puerto Portals
La jornada se enmarca en Blue Marina, el programa de sostenibilidad de Puerto Portals, que desarrolla actuaciones dirigidas a la protección de la biodiversidad, la educación ambiental, la reducción de residuos, la innovación y la implicación de trabajadores, empresas, usuarios y visitantes en la conservación del entorno marino.
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